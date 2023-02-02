Телеканал «Дождь» не будет менять свою редакционную политику, несмотря на громкую историю с отзывом его латвийской лицензии на вещание. Коллектив независимого российского медиа покинули всего четверо сотрудников, а в планах журналистов – работать сразу из трех стран: Латвии, Грузии и Голландии. Rus.Postimees узнал у главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко, за что он все-таки благодарен странам Балтии.
«Дождь» останется собой, но Латвии спасибо: главред телеканала рассказал Rus.Postimees о жизни после смерти
Громкий скандал конца 2022 года с публичной казнью «Дождя» в Латвии за «оговорки» ведущих в виде лишения лицензии исчерпан. По крайней мере, медийно. О том, что «Дождь» - «плохой» и «опасный», больше не пишут СМИ ни в Латвии, ни в остальном мире. Сами журналисты телеканала снова заняты не самосохранением, а информированием своего зрителя и развитием самих себя. Новая лицензия от Голландии открыла новые рубежи и горизонты работы. С властями Латвии журналисты ведут судебный спор о законности декабрьской «казни» в рамках гарантированных демократией прав и свобод.
Плюсы и минусы два месяца спустя
Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко, который незадолго до скандала с обвинениями в поддержке российской армии подробно рассказывал в Таллинне о работе телеканала в условиях эмиграции и войны, сегодня затрудняется сказать, чего осталось больше после обструкции в Латвии - хорошего, или плохого.
«Сложно оценить, чего больше. Но все плохое уже произошло. Скандалы не живут вечно в информационном поле. А все хорошее только начинается. Плохое заключается в том, что мы потеряли лицензию в Латвии, и в связи с этим потеряли свое вещание в Латвии, Литве и Эстонии. Был нанесен довольно серьезный удар по нашей репутации. Определенное количество людей, к нашему сожалению, всерьез думает, что телеканал "Дождь" поддерживает российскую армию (менеджмент телеканала неоднократно заявлял, что это не так и поводом для претензий стала оговорка ведущего, который был уволен – прим.ред.). Кроме того, вся эта ситуация была болезненна внутри коллектива, - говорит Дзядко. - Но если говорить о хорошем, то из всего случившегося мы сделали выводы. Они связаны и с нашим корпоративным управлением, и с тем, что мы завершили подготовку редакционных правил, которые готовили, начиная с осени прошлого года. Хорошее заключается и в том, что мы проводим ревизию вообще всего происходящего у нас в эфире. Нам кажется, что такая встряска в каком-то смысле нам полезна. А если говорить про конкретику, то после этого мы получили лицензию в Нидерландах».
Редакционная политика
«Дождь» активно критиковали в Латвии многие местные медиа задолго до оговорки в эфире, которая стала роковой. Рядовые сотрудники телеканала прямо связывают ту волну хейта с парламентскими выборами в Латвии осенью 2022 года, ведь бить «журналистов из Москвы» удобно, чем бы они ни занимались. «Дождь» критиковали за недостаточное внимание к местной повестке, нежелание работать на национальном языке. Тихон Дзядко объяснил Rus.Postimees, почему редакционная политика «Дождя» принципиально не поменяется даже сейчас.
«Никаких конкретных организационных выводов нет и не предполагается. Просто мы ускорили все процессы, которые у нас и так шли. Ускорились с проработкой редакционных принципов. Проводим сертификацию телеканала по стандартам JTI (Journalist Trust Initiative - направлена на создание более здорового информационного пространства, разрабатывает и внедряет показатели надежности журналистики, поощряя соблюдение профессиональных норм и этики, создана по инициативе «Репортеров без границ» при поддержке Еврокомиссии, агентства Франс-Пресс (AFP), Европейского вещательного союза (EBU) и многих других профессиональных медиа организаций Европы – прим.ред.)», - рассказал главред «Дождя».
При этом Тихон Дзядко отдельно объяснил нежелание глубоко погружаться в региональную новостную повестку после переезда из РФ, осознавая, что подобное «невнимание» к проблемам стран Балтии может кого-то сильно раздражать.
«С самого начала, когда мы приехали в Латвию, мы говорили, что мы очень признательны латвийским властям за то, что они нам помогли здесь обосноваться. Но, несмотря на то, что формально мы являемся латвийской компанией, конечно, мы остаемся российским телеканалом. И от 60% до 70% нашей аудитории в YouTube, в зависимости от месяца, - это жители Российской Федерации. Более того, наше сознательное решение заключалось в том, что мы не обладаем в достаточной степени экспертизой, чтобы глубоко погружаться во внутренние латвийские темы. За исключением тех тем, которые, на наш взгляд, становятся не только внутрилатвийскими, но и международными. В этом смысле мы ничего менять не планируем», - непреклонен Дзядко.
Про чужие деньги интересно всем и всегда
Раскрыть уровень финансовых потерь после скандала с отрубанием от эфира в странах Балтии Тихон Дзядко предсказуемо не смог, но дал понять, что рассчитывает вернуть утраченное.
«Я не могу сказать, насколько сильно упали наши доходы. Но, конечно, с точки зрения доходов, это тоже был ощутимый удар. Потому что часть средств от кабеля мы получали за счет операторов в балтийских странах, теперь их нет. Но мы рассчитываем, что лицензия, которую мы получили в Нидерландах, позволит нам вернуть и эти каналы», - решительно настроен Дзядко снова добавить к привычным на Балтике дождям свой «Дождь» .
В одну реку дважды
Текущие взаимоотношения с латвийскими властями, по данным Тихона Дзядко, укладываются в два термина: разнообразные, но рабочие.
«Есть как бы две параллельные истории. Есть власти Латвии, которые способствовали тому, чтобы в Риге появился такой своеобразный хаб российских независимых журналистов. А есть конкретная институция, которая называется Совет по электронным медиа Латвийской республики (решением именно этого органа «Дождь» был лишен лицензии на вещание в Латвии – прим.ред.). Так вот, эта институция в рамках довольно странной, на наш взгляд, процедуры решила назвать телеканал "Дождь" - "угрозой национальной безопасности Латвии" и забрать у него лицензию. Мы с этим решением не согласны, и мы его обжалуем в суде. Поэтому отношения с этим советом у нас, вероятно, можно назвать рабочими», - объяснил разницу в сортах рижских чиновников Дзядко.
Новые пространства «Дождя»
Наказание «Дождя» лишением разрешительных бумаг привело и к выселению, но собирать чемоданы разрешили неспеша. Редакция переехала в новую студию, рассказал главред телеканала.
«Был расторгнут договор аренды со стороны телеканала TV3, где мы базировались. Но это тоже абсолютно цивилизованный процесс. Частная компания принимает те решения, которые ей кажутся верными. Мы договорились о довольно мягком переезде, чтобы мы могли найти новое помещение. И вот мы недавно переехали. Огромное спасибо партнерам из TV3 за то, что полгода мы были в их помещениях», - рассказал о продолжении латвийских мытарств редакции Тихон Дзядко.
«Дело в том, что у нас редакционным центром в скором времени станет Амстердам, и количество эфиров оттуда будет наращиваться и увеличиваться. Но для того, чтобы мы туда перевезли все то количество сотрудников, которое мы планируем, требуется время. Как минимум, нужно сделать документы, а это занимает несколько месяцев. Ну а, кроме того, мы планируем определенное количество сотрудников оставить в Риге и делать какое-то количество эфиров отсюда тоже», - не вычеркивает Балтию из рабочих процессов главред «Дождя».
Новая кровь и новая география
Глава информационной службы «Дождя», супруга Тихоня Дзядко и ведущая телеканала Катерина Котрикадзе, в середине января анонсировала рекрутинг новых сотрудников в отделение в Грузии. Дело в том, что уволенный за известную оговорку ведущий Алексей Коростелев работал из Тбилиси, а вместе с ним телеканал покинули еще трое опытных журналистов местного офиса.
«Идея иметь несколько редакционных центров никуда не ушла. Всем известно, что в результате печальных событий декабря мы из Тбилиси сейчас не выпускаем новости. Но у нас там есть студия, которую нам предоставляют наши партнеры из телекомпании TV Formula. Мы объявили поиск кандидатов, пришло очень много писем. Сейчас мы их все разберем и, надеюсь, что в обозримом будущем сможем перезапуститься там. Могу точно сказать, что Амстердам по значимости будет на первом месте. Это редакционный центр. Как будут делиться эфиры между Амстердамом и Ригой, мы как раз сейчас просчитываем с точки зрения людей и экономики. Там, где нужно и можно скукоживаться, мы скукоживаемся. А там, где необходимо расширяться, мы, конечно, расширяемся. В первую очередь, в сторону информационного вещания».
Реплика ведущий телеканалы Анны Монгайт о переезде в Амстердам
Латвии – спасибо за опыт?
Никаких обид, или иных негативных эмоциональных конструкций в сторону Латвии у «Дождя» нет. Скорее есть благодарность за опыт, ведь любой опыт бесценен, если уметь его учитывать в дальнейшем, заключил Тихон Дзядко.
«Обиды нет. И уж точно нет обиды с точки зрения обиды на страну. Можно только сказать спасибо за то, что мы здесь все обустроились и продолжаем отсюда работать. Есть разногласия, скажем так, с медиа регулятором, но я надеюсь, что латвийский суд подтвердит в этом споре нашу правоту. И более мы не будем носить звание угрозы нацбезопасности. Я могу сказать спасибо всем участникам этой не самой приятной истории. Потому что из всего, что случилось, мы свои уроки и выводы извлекли и продолжаем извлекать», - добавил главный редактор «Дождя».
На YouTube-канал «Дождя» подписаны 3,7 миллиона пользователей. Telegram-канал независимого русскоязычного телеканала читают 449 тысяч подписчиков.