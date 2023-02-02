«Дождь» останется собой, но Латвии спасибо: главред телеканала рассказал Rus.Postimees о жизни после смерти

Громкий скандал конца 2022 года с публичной казнью «Дождя» в Латвии за «оговорки» ведущих в виде лишения лицензии исчерпан. По крайней мере, медийно. О том, что «Дождь» - «плохой» и «опасный», больше не пишут СМИ ни в Латвии, ни в остальном мире. Сами журналисты телеканала снова заняты не самосохранением, а информированием своего зрителя и развитием самих себя. Новая лицензия от Голландии открыла новые рубежи и горизонты работы. С властями Латвии журналисты ведут судебный спор о законности декабрьской «казни» в рамках гарантированных демократией прав и свобод.

«Сложно оценить, чего больше. Но все плохое уже произошло. Скандалы не живут вечно в информационном поле. А все хорошее только начинается. Плохое заключается в том, что мы потеряли лицензию в Латвии, и в связи с этим потеряли свое вещание в Латвии, Литве и Эстонии. Был нанесен довольно серьезный удар по нашей репутации. Определенное количество людей, к нашему сожалению, всерьез думает, что телеканал "Дождь" поддерживает российскую армию (менеджмент телеканала неоднократно заявлял, что это не так и поводом для претензий стала оговорка ведущего, который был уволен – прим.ред.). Кроме того, вся эта ситуация была болезненна внутри коллектива, - говорит Дзядко. - Но если говорить о хорошем, то из всего случившегося мы сделали выводы. Они связаны и с нашим корпоративным управлением, и с тем, что мы завершили подготовку редакционных правил, которые готовили, начиная с осени прошлого года. Хорошее заключается и в том, что мы проводим ревизию вообще всего происходящего у нас в эфире. Нам кажется, что такая встряска в каком-то смысле нам полезна. А если говорить про конкретику, то после этого мы получили лицензию в Нидерландах».