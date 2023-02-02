Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг сообщил, что Вена объявила персонами нон грата сразу четырех российских дипломатов. Новость пришла после сообщений местной прессы о том, что Вена наводнена агентами спецслужб РФ.
Австрия высылает четырех российских дипломатов. Опасаясь спецслужб Москвы, Вену покидают и оппоненты Кремля
Австрия высылает двух российских членов постоянной миссии при ООН в Вене и еще двух сотрудников российского посольства. Они должны покинуть территорию страны до 8 февраля, сказано в заявлении МИД Австрии, которое опубликовано утром в четверг в Twitter-аккаунте ведомства.
Statement of the Austrian Foreign Ministry on four Russian diplomats in Vienna https://t.co/LBmOMNzHeU pic.twitter.com/W0hdqsbP97— MFA Austria (@MFA_Austria) February 2, 2023
«Два дипломата из российского посольства совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом. Поэтому они были объявлены нежелательными лицами в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях. Два дипломата из числа сотрудников постоянного представительства России при ООН предприняли действия, несовместимые с Соглашением о штаб-квартире. В связи с этим их также попросили покинуть территорию Австрийской Республики», - сказано в сообщении австрийского МИД.
Нынешний глава МИД Австрии Александер Шалленберг до работы главой внешнеполитической службы в 2021 году два месяца был канцлером страны после ухода с этого поста Себастьяна Курца. Курц известен своими дружескими связями с Владимиром Путиным.
В минувшую среду глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что послов России могли бы выслать все европейские страны. По мнению Ландсбергиса, посольские миссии РФ «в большинстве случаев - это уже не дипломатический институт, а институт пропаганды». В конце января стало известно, что Эстония высылает посла РФ Владимира Липаева. Господин Липаев должен покинуть страну до 7 февраля. До этого Москва приняла решение выслать посла Эстонии Маргуса Лайдре и понизила уровень дипотношений в ответ на сокращение численного состава российского посольства в Таллине.
На фоне сообщения о высылке российских дипломатов из Вены сегодня же стало известно, что Австрию покинул известный журналист-расследователь Христо Грозев. Специалист, который много лет последовательно разоблачает преступления российских властей, в том числе попытки ФСБ убивать оппозиционеров, был вынужден не возвращаться в Австрию, где он прожил около двадцати лет, из-за угроз со стороны российских спецслужб.
«Я подозреваю, что в городе [Вена] больше российских агентов, осведомителей и прихвостней, чем полицейских», - сказал Грозев в комментарии местной газете Falter.
Грозев является руководителем издания Bellingcat, которое занимается журналистскими расследованиями о зонах военных действий, анализируя данные из открытых источников. Журналист является лауреатом премии Европейской прессы и премии «Эмми» за свои журналистские расследования.
Издание Falter уточняет, что Христо Грозев отменил запланированное возвращение в Вену из США после того, как контакты в разведке предупредили его о возможной опасности. До конца 2022 года Австрия выдавала России тех, кого Москва обвиняла в уголовных преступлениях.
С конца 2022 года Христо Грозев является фигурантом уголовного дела в России по статье о распространении «фейков» про российскую армию. МВД РФ объявило журналиста в розыск. В России ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Накануне по этой же статье другой последовательный критик российского режима Александр Невзоров был приговорен к восьми годам лагерей. Возвращаться в РФ Невзоров не планирует и после смены режима Владимира Путина.