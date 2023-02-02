Австрия высылает четырех российских дипломатов. Опасаясь спецслужб Москвы, Вену покидают и оппоненты Кремля

Австрия высылает двух российских членов постоянной миссии при ООН в Вене и еще двух сотрудников российского посольства. Они должны покинуть территорию страны до 8 февраля, сказано в заявлении МИД Австрии, которое опубликовано утром в четверг в Twitter-аккаунте ведомства.

Statement of the Austrian Foreign Ministry on four Russian diplomats in Vienna https://t.co/LBmOMNzHeU pic.twitter.com/W0hdqsbP97 — MFA Austria (@MFA_Austria) February 2, 2023

«Два дипломата из российского посольства совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом. Поэтому они были объявлены нежелательными лицами в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях. Два дипломата из числа сотрудников постоянного представительства России при ООН предприняли действия, несовместимые с Соглашением о штаб-квартире. В связи с этим их также попросили покинуть территорию Австрийской Республики», - сказано в сообщении австрийского МИД.



Нынешний глава МИД Австрии Александер Шалленберг до работы главой внешнеполитической службы в 2021 году два месяца был канцлером страны после ухода с этого поста Себастьяна Курца. Курц известен своими дружескими связями с Владимиром Путиным.

Канцлер Австрии в в 2020-2021 годах Себастьян Курц. Фото: photonews.at/Georges Schneider