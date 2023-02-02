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Австрия высылает четырех российских дипломатов. Опасаясь спецслужб Москвы, Вену покидают и оппоненты Кремля

rus.postimees.ee
Австрия высылает четырех российских дипломатов. Опасаясь спецслужб Москвы, Вену покидают и оппоненты Кремля
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Глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Фото: Österreichisches Außenministerium / Министерство иностранных дел Австрии

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг сообщил, что Вена объявила персонами нон грата сразу четырех российских дипломатов. Новость пришла после сообщений местной прессы о том, что Вена наводнена агентами спецслужб РФ.

Австрия высылает двух российских членов постоянной миссии при ООН в Вене и еще двух сотрудников российского посольства. Они должны покинуть территорию страны до 8 февраля, сказано в заявлении МИД Австрии, которое опубликовано утром в четверг в Twitter-аккаунте ведомства.

«Два дипломата из российского посольства совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом. Поэтому они были объявлены нежелательными лицами в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях. Два дипломата из числа сотрудников постоянного представительства России при ООН предприняли действия, несовместимые с Соглашением о штаб-квартире. В связи с этим их также попросили покинуть территорию Австрийской Республики», - сказано в сообщении австрийского МИД.

Нынешний глава МИД Австрии Александер Шалленберг до работы главой внешнеполитической службы в 2021 году два месяца был канцлером страны после ухода с этого поста Себастьяна Курца. Курц известен своими дружескими связями с Владимиром Путиным.

Канцлер Австрии в в 2020-2021 годах Себастьян Курц. 
Канцлер Австрии в в 2020-2021 годах Себастьян Курц. Фото: photonews.at/Georges Schneider

В минувшую среду глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что послов России могли бы выслать все европейские страны. По мнению Ландсбергиса, посольские миссии РФ «в большинстве случаев - это уже не дипломатический институт, а институт пропаганды». В конце января стало известно, что Эстония высылает посла РФ Владимира Липаева. Господин Липаев должен покинуть страну до 7 февраля. До этого Москва приняла решение выслать посла Эстонии Маргуса Лайдре и понизила уровень дипотношений в ответ на сокращение численного состава российского посольства в Таллине.

На фоне сообщения о высылке российских дипломатов из Вены сегодня же стало известно, что Австрию покинул известный журналист-расследователь Христо Грозев. Специалист, который много лет последовательно разоблачает преступления российских властей, в том числе попытки ФСБ убивать оппозиционеров, был вынужден не возвращаться в Австрию, где он прожил около двадцати лет, из-за угроз со стороны российских спецслужб.

«Я подозреваю, что в городе [Вена] больше российских агентов, осведомителей и прихвостней, чем полицейских», - сказал Грозев в комментарии местной газете Falter.

Грозев является руководителем издания Bellingcat, которое занимается журналистскими расследованиями о зонах военных действий, анализируя данные из открытых источников. Журналист является лауреатом премии Европейской прессы и премии «Эмми» за свои журналистские расследования.

Христо Грозев.
Христо Грозев. Фото: LMC/Annika Haas

Издание Falter уточняет, что Христо Грозев отменил запланированное возвращение в Вену из США после того, как контакты в разведке предупредили его о возможной опасности. До конца 2022 года Австрия выдавала России тех, кого Москва обвиняла в уголовных преступлениях.

С конца 2022 года Христо Грозев является фигурантом уголовного дела в России по статье о распространении «фейков» про российскую армию. МВД РФ объявило журналиста в розыск. В России ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Накануне по этой же статье другой последовательный критик российского режима Александр Невзоров был приговорен к восьми годам лагерей. Возвращаться в РФ Невзоров не планирует и после смены режима Владимира Путина.

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