Публицист Александр Невзоров не планирует возвращаться в Россию. Об этом он заявил после того, как Басманный суд Москвы приговорил его к длительному лишению свободы за «фейки» о действиях российской армии в Украине.
«Диктатура Путина может базироваться только на грязи, крови и доносах». Александр Невзоров прокомментировал свой приговор
«Возвращаться [в РФ] я не планирую, абсолютно, - ответил Невзоров на вопрос журналистов о том, где он планирует провести ближайшие восемь лет. - Очень многие деятели антифашистского сопротивления гитлеровской Германии не нашли в себе сил после войны вернуться в Германию, которая казалась им абсолютно оскверненной. И у меня такое же ощущение и от России. Для меня это не трагедия, я уже прижился здесь, научился жить и зарабатывать».
После приговора Басманного суда, по которому Невзорову предстоит провести за решеткой восемь лет в случае его появления в РФ, или экстрадиции из стран, которые выдают Москве тех, кого она разыскивает, публицист уточнил, что и в Украину он не собирается, несмотря на обладание паспортом этой страны.
«Я существо без национальности, страны. У меня есть украинский паспорт и очень горжусь им. Но в Украине меня все равно за своего не принимают, они ценят меня как союзника, как друга, как рыцаря, который воюет за Украину, но до конца меня не принимают. Поэтому я такой "Иван, не помнящий родства"», - сказал Невзоров в комментарии паблику «Можем объяснить».
В январе в большом интервью Rus.Postimees Александр Невзоров продемонстрировал свой украинский паспорт, отметив, что его проконсультировали правоохранительные органы ЕС о том, в каких странах ему не стоит появляться, чтобы не быть переданным Москве.
«Я очень горжусь этим паспортом. Он не дает никаких преимуществ в быту и в жизни, в передвижениях здесь, в Европе. Потому что для меня все равно же как бы часть мира закрыта. Интерпол меня предупредил, куда мне нельзя. И рассказал мне, где мне можно. Тем не менее, для меня это великий знак сопричастности храбрейшему и невероятному по отваге и силе народу», - говорил Невзоров Rus.Postimees, отмечая, что несмотря на то, что ему не закрыт въезд в Литву и другие страны Балтии, появляться здесь он не планирует из-за отсутствия повода, а не из-за страха быть привлеченным к ответственности за события января 1991 года.
«На человеческом уровне Невзорова можно простить. Но государство не человек, и память и рефлексы государства выходят за рамки человеческих. Поэтому страны Балтии не должны встречать его с распростертыми объятиями. Невзоров освещал резню советскими танками в Вильнюсе в 1991 году с точки зрения Великой России, и был вместе с ОМОНом, который атаковал погранзаставу Лухамаа в том же году. Эти дела не должны быть забыты», - отмечал ранее редактор отдела мнений Postimees Эркки Баховски.
Комментируя сегодня свой приговор, Александр Невзоров не обошел вниманием и персону Владимира Путина, рассуждая о том, что предрасположенность к фашизму является общим местом для любых наций и народов.
«Стукачество, как и фашизм, есть абсолютно во всех людях. Человек вообще довольно мерзкая тварь, в силу своей сложной эволюционной судьбы. Задача любой цивилизованной власти - не выпустить на свободу это худшее качество граждан. Но когда власть делает это сознательно - это преступление против человечества. Путин сделал это, потому что его диктатура может базироваться только на грязи, крови и доносах», - уверен публицист.