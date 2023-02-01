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«Диктатура Путина может базироваться только на грязи, крови и доносах». Александр Невзоров прокомментировал свой приговор

Суд в Москве приговорил бывшего пропагандиста к восьми годам тюрьмы
rus.postimees.ee
«Диктатура Путина может базироваться только на грязи, крови и доносах». Александр Невзоров прокомментировал свой приговор
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Александр Невзоров на море с другом всматривается в сторону Востока, где осталась его Родина, которой он преданно служил долгие годы, но отрекся после начала полномасштабнйо войны с Украиной.
Александр Невзоров на море с другом всматривается в сторону Востока, где осталась его Родина, которой он преданно служил долгие годы, но отрекся после начала полномасштабнйо войны с Украиной. Фото: из личного архива Александра Невзорова

Публицист Александр Невзоров не планирует возвращаться в Россию. Об этом он заявил после того, как Басманный суд Москвы приговорил его к длительному лишению свободы за «фейки» о действиях российской армии в Украине.

«Возвращаться [в РФ] я не планирую, абсолютно, - ответил Невзоров на вопрос журналистов о том, где он планирует провести ближайшие восемь лет. - Очень многие деятели антифашистского сопротивления гитлеровской Германии не нашли в себе сил после войны вернуться в Германию, которая казалась им абсолютно оскверненной. И у меня такое же ощущение и от России. Для меня это не трагедия, я уже прижился здесь, научился жить и зарабатывать».

После приговора Басманного суда, по которому Невзорову предстоит провести за решеткой восемь лет в случае его появления в РФ, или экстрадиции из стран, которые выдают Москве тех, кого она разыскивает, публицист уточнил, что и в Украину он не собирается, несмотря на обладание паспортом этой страны.

«Я существо без национальности, страны. У меня есть украинский паспорт и очень горжусь им. Но в Украине меня все равно за своего не принимают, они ценят меня как союзника, как друга, как рыцаря, который воюет за Украину, но до конца меня не принимают. Поэтому я такой "Иван, не помнящий родства"», - сказал Невзоров в комментарии паблику «Можем объяснить».

В январе в большом интервью Rus.Postimees Александр Невзоров продемонстрировал свой украинский паспорт, отметив, что его проконсультировали правоохранительные органы ЕС о том, в каких странах ему не стоит появляться, чтобы не быть переданным Москве.
 

Александр Невзоров показывает паспорт гражданина Украины во время интервью Rus.Postimees.
Александр Невзоров показывает паспорт гражданина Украины во время интервью Rus.Postimees. Фото: Иван Скрябин

«Я очень горжусь этим паспортом. Он не дает никаких преимуществ в быту и в жизни, в передвижениях здесь, в Европе. Потому что для меня все равно же как бы часть мира закрыта. Интерпол меня предупредил, куда мне нельзя. И рассказал мне, где мне можно. Тем не менее, для меня это великий знак сопричастности храбрейшему и невероятному по отваге и силе народу», - говорил Невзоров Rus.Postimees, отмечая, что несмотря на то, что ему не закрыт въезд в Литву и другие страны Балтии, появляться здесь он не планирует из-за отсутствия повода, а не из-за страха быть привлеченным к ответственности за события января 1991 года.

«На человеческом уровне Невзорова можно простить. Но государство не человек, и память и рефлексы государства выходят за рамки человеческих. Поэтому страны Балтии не должны встречать его с распростертыми объятиями. Невзоров освещал резню советскими танками в Вильнюсе в 1991 году с точки зрения Великой России, и был вместе с ОМОНом, который атаковал погранзаставу Лухамаа в том же году. Эти дела не должны быть забыты», - отмечал ранее редактор отдела мнений Postimees Эркки Баховски.

Комментируя сегодня свой приговор, Александр Невзоров не обошел вниманием и персону Владимира Путина, рассуждая о том, что предрасположенность к фашизму является общим местом для любых наций и народов.

«Стукачество, как и фашизм, есть абсолютно во всех людях. Человек вообще довольно мерзкая тварь, в силу своей сложной эволюционной судьбы. Задача любой цивилизованной власти - не выпустить на свободу это худшее качество граждан. Но когда власть делает это сознательно - это преступление против человечества. Путин сделал это, потому что его диктатура может базироваться только на грязи, крови и доносах», - уверен публицист.

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