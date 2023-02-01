«Диктатура Путина может базироваться только на грязи, крови и доносах». Александр Невзоров прокомментировал свой приговор

Александр Невзоров показывает паспорт гражданина Украины во время интервью Rus.Postimees. Фото: Иван Скрябин

«Я очень горжусь этим паспортом. Он не дает никаких преимуществ в быту и в жизни, в передвижениях здесь, в Европе. Потому что для меня все равно же как бы часть мира закрыта. Интерпол меня предупредил, куда мне нельзя. И рассказал мне, где мне можно. Тем не менее, для меня это великий знак сопричастности храбрейшему и невероятному по отваге и силе народу», - говорил Невзоров Rus.Postimees, отмечая, что несмотря на то, что ему не закрыт въезд в Литву и другие страны Балтии, появляться здесь он не планирует из-за отсутствия повода, а не из-за страха быть привлеченным к ответственности за события января 1991 года.

«На человеческом уровне Невзорова можно простить. Но государство не человек, и память и рефлексы государства выходят за рамки человеческих. Поэтому страны Балтии не должны встречать его с распростертыми объятиями. Невзоров освещал резню советскими танками в Вильнюсе в 1991 году с точки зрения Великой России, и был вместе с ОМОНом, который атаковал погранзаставу Лухамаа в том же году. Эти дела не должны быть забыты», - отмечал ранее редактор отдела мнений Postimees Эркки Баховски.

Комментируя сегодня свой приговор, Александр Невзоров не обошел вниманием и персону Владимира Путина, рассуждая о том, что предрасположенность к фашизму является общим местом для любых наций и народов.