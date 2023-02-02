США могут разрешить третьим странам отправить Украине американские истребители F-16

Скорее всего, Украина получит истребители F-16 от Дании или Нидерландов, говорят анонимные собеседники The New York Times среди европейских и американских чиновников. По их данным, в частности, в распоряжении Нидерландов есть около 40 самолетов F-16. Дания переходит на более современные истребители F-35 и дала понять, что готова передать F-16 Украине.

«Есть и другие страны, которые говорят об этом. Как только они выступят с предложением, думаю, мы проведем переговоры», - завил собеседник Politico в Минобороны США. Он отметил, что в Пентагоне не возражают против поставок самолетов, а «продолжают расставлять приоритеты».

Сейчас чиновники США больше сосредоточены на отправке в Украину средств ПВО для защиты городов и инфраструктуры, а также бронетехники и артиллерии для ожидаемого весеннего наступления, пишет издание. Отправка Киеву истребителей «не решает проблему крылатых ракет, она не решает проблему беспилотников», заявил военный чиновник. По его словам, пока поставки истребителей F-16 на высоком уровне не обсуждались.