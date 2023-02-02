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Сотрудники Grossi нашли человека, который выкладывал на полки магазина домашние заготовки

Айвар Ояперв
, журналист
Сотрудники Grossi нашли человека, который выкладывал на полки магазина домашние заготовки
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Домашние заготовки, которые принесли в магазин Grossi.
Домашние заготовки, которые принесли в магазин Grossi. Фото: Kuvatõmmis

Вчера сотрудники OG Elektra просмотрели записи с камер наблюдения, чтобы выяснить, кто и при каких обстоятельствах кладет домашние заготовки на полки Хальялаского продуктового магазина Grossi. Оказалось, что это делает пожилая женщина.

Вчера Virumaa Teataja писал о загадочном «воре наоборот»: в прошлом году жители поселка Хальяла стали замечать, что кто-то выкладывает на полки магазина Grossi домашние заготовки.

Владелец OG Elektra Олег Гроссь сообщил, что вчера им удалось просмотреть записи с камер, установленных в магазине. «Пожилая женщина, вероятно, за 80, - сказал Гроссь. - Ходила по магазину с тележкой, в которой находились ее личные вещи. Товары осматривала внимательно, некоторые держала в руках по пять минут. А потом вдруг доставала из сумки баночку и ставила на полку».

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