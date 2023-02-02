Вчера сотрудники OG Elektra просмотрели записи с камер наблюдения, чтобы выяснить, кто и при каких обстоятельствах кладет домашние заготовки на полки Хальялаского продуктового магазина Grossi. Оказалось, что это делает пожилая женщина.
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Сотрудники Grossi нашли человека, который выкладывал на полки магазина домашние заготовки
Сотрудники Grossi нашли человека, который выкладывал на полки магазина домашние заготовки
Вчера Virumaa Teataja писал о загадочном «воре наоборот»: в прошлом году жители поселка Хальяла стали замечать, что кто-то выкладывает на полки магазина Grossi домашние заготовки.