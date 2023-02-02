Сотрудники Grossi нашли человека, который выкладывал на полки магазина домашние заготовки

Владелец OG Elektra Олег Гроссь сообщил, что вчера им удалось просмотреть записи с камер, установленных в магазине. «Пожилая женщина, вероятно, за 80, - сказал Гроссь. - Ходила по магазину с тележкой, в которой находились ее личные вещи. Товары осматривала внимательно, некоторые держала в руках по пять минут. А потом вдруг доставала из сумки баночку и ставила на полку».