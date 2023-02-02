Второго февраля на церемонии награждения фонда Яана Тыниссона были объявлены лауреаты журналистских премий в 18 областях.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Объявлены лучшие журналистские работы Postimees за 2022 год
На церемонии были объявлены лауреаты премий в различных жанрах, а также номинанты на премию «Молодой журналист года» (всего 3) и на журналистскую премию Яана Тыниссона (всего 5).
«За последний год издания Postimees на русском языке совершили настоящий рывок в развитии. Журналистское качество и количество наших оригинальных расследовательских материалов и эксклюзивных интервью выросло, и читатель это оценил. В нашей команде работают одни из лучших русскоязычных журналистов Эстонии, у которых одна цель – оперативно информировать читателей о том, что по-настоящему важно для Эстонии и мира. Коллеги, удостоенные номинаций и премий, внесли яркий вклад в независимую эстонскую журналистику на русском языке», – сказал главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев.
Сумма премии для номинантов составляет 500 евро брутто, а сумма премии лауреата – 1000 евро брутто.
Лучшее мнение на русском языке
Лучшая статья на русском языке
Лучший очерк Postimees
В номинации от русскоязычной редакции был представлен материал Ивана Скрябина: Российский десантник из Бучи: «Мы для командования всего лишь цифры, которые легко списать»
Премия фонда Яана Тыниссона и «Молодой журналист года»
Номинантом на журналистскую премию фонда Яана Тыниссона от русскоязычной редакции стал журналист Иван Скрябин, а на премию «Молодой журналист года» номинирован Александер-Марк Каппи.
Сумма премии номинанта «Молодой журналист года» составляет 500 евро брутто, а премии лауреата – 2000 евро брутто. Номинанты журналистской премии Яана Тыниссона получат 2000 евро брутто, а лауреат – 8000 евро брутто.
Лауреаты премии «Молодой журналист года» и журналисткой премии Яана Тыниссона будут объявлены на конференции лидеров общественного мнения Postimees седьмого февраля.