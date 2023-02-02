ГАЛЕРЕЯ ⟩ Объявлены лучшие журналистские работы Postimees за 2022 год

На церемонии были объявлены лауреаты премий в различных жанрах, а также номинанты на премию «Молодой журналист года» (всего 3) и на журналистскую премию Яана Тыниссона (всего 5).

«За последний год издания Postimees на русском языке совершили настоящий рывок в развитии. Журналистское качество и количество наших оригинальных расследовательских материалов и эксклюзивных интервью выросло, и читатель это оценил. В нашей команде работают одни из лучших русскоязычных журналистов Эстонии, у которых одна цель – оперативно информировать читателей о том, что по-настоящему важно для Эстонии и мира. Коллеги, удостоенные номинаций и премий, внесли яркий вклад в независимую эстонскую журналистику на русском языке», – сказал главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев.