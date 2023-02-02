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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Объявлены лучшие журналистские работы Postimees за 2022 год

Читайте лучшие тексты лауреатов и номинантов от Rus.Postimees!
rus.postimees.ee
Объявлены лучшие журналистские работы Postimees за 2022 год
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Второго февраля на церемонии награждения фонда Яана Тыниссона были объявлены лауреаты журналистских премий в 18 областях. 

На церемонии были объявлены лауреаты премий в различных жанрах, а также номинанты на премию «Молодой журналист года» (всего 3) и на журналистскую премию Яана Тыниссона (всего 5).

«За последний год издания Postimees на русском языке совершили настоящий рывок в развитии. Журналистское качество и количество наших оригинальных расследовательских материалов и эксклюзивных интервью выросло, и читатель это оценил. В нашей команде работают одни из лучших русскоязычных журналистов Эстонии, у которых одна цель – оперативно информировать читателей о том, что по-настоящему важно для Эстонии и мира. Коллеги, удостоенные номинаций и премий, внесли яркий вклад в независимую эстонскую журналистику на русском языке», – сказал главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев.

Сумма премии для номинантов составляет 500 евро брутто, а сумма премии лауреата – 1000 евро брутто.

Лучшее мнение на русском языке

Журналист Rus.Postimees Ян Левченко.
Журналист Rus.Postimees Ян Левченко. Фото: Mihkel Maripuu

Лучшая статья на русском языке

Журналист Rus.Postimees Анастасия Тидо и главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев.
Журналист Rus.Postimees Анастасия Тидо и главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев. Фото: Mihkel Maripuu

Лучший очерк Postimees

В номинации от русскоязычной редакции был представлен материал Ивана Скрябина: Российский десантник из Бучи: «Мы для командования всего лишь цифры, которые легко списать»

Премия фонда Яана Тыниссона и «Молодой журналист года»

Номинантом на журналистскую премию фонда Яана Тыниссона от русскоязычной редакции стал журналист Иван Скрябин, а на премию «Молодой журналист года» номинирован Александер-Марк Каппи.

Сумма премии номинанта «Молодой журналист года» составляет 500 евро брутто, а премии лауреата – 2000 евро брутто. Номинанты журналистской премии Яана Тыниссона получат 2000 евро брутто, а лауреат – 8000 евро брутто.

Лауреаты премии «Молодой журналист года» и журналисткой премии Яана Тыниссона будут объявлены на конференции лидеров общественного мнения Postimees седьмого февраля.

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