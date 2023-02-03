КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Сообщение фон дер Ляйен в Киеве заставило Лаврова заголосить

В Киеве фон дер Ляйен также похвалила Украину за ее борьбу с коррупцией. Напомним, коррупция была центральной темой диалога между Европой и Украиной задолго до начала полномасштабной войны, и зачастую именно злоупотребления государственного сектора вызывали скептицизм по отношению к Украине.
Помимо визита лидеров ЕС, на главной полосе пятничной газеты рассказывается и о так называемой карусели увольнений, которая особенно в последнее время раскрутилась в руководстве Украины, основная причина – именно коррупционные дела.
В этом заключается ключевой вопрос развития Украины. Коррупция может помешать поставкам оружия и европейской интеграции, а также иностранной помощи и инвестициям, в которых Украина будет отчаянно нуждаться после, хочется надеяться, успешной войны. Непрозрачность и нецелевое использование помощи – действительно единственный серьезный аргумент, опирающийся на трампистскую фракцию республиканцев США в Конгрессе, которая угрожает остановить поток помощи Киеву.
Именно поэтому в послании Эстонии героической Украине, которой мы, конечно же, искренне восхищаемся, также должна содержаться настоятельная рекомендация обеспечить полную прозрачность использования любой помощи.
А если бы Лавров и Путин посмотрелись в зеркало одни в Кремле, они бы увидели причину, по которой российская армия проигрывает на Украине. Перед ними предстало бы разнузданное государственное воровство, которое и является ахиллесовой пятой российской армии и ее снабжения. Проще говоря: бардак. С другой стороны, ключом к победе Украины является именно то, во имя чего Украина стремится в ЕС: Украина хочет действовать и действует все больше и больше, как западная страна.