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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Сообщение фон дер Ляйен в Киеве заставило Лаврова заголосить

rus.postimees.ee
Сообщение фон дер Ляйен в Киеве заставило Лаврова заголосить
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Карикатура дня. «Ой, дождь собирается. Заклинай погоду, животное!» «Можно я тресну копытом по каждой капельке, папенька?»
Карикатура дня. «Ой, дождь собирается. Заклинай погоду, животное!» «Можно я тресну копытом по каждой капельке, папенька?» Фото: Urmas Nemvalts
  • Украина хочет действовать и действует все больше и больше как западная страна
  • Визит еврокомиссаров в Украину имеет большое содержательное и символическое значение
  • Лавров мог подойти к зеркалу, чтобы понять, где источник бед

Когда в четверг Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с представительной свитой, у Сергея Лаврова в Москве уже начался приступ истерики. Глава МИД России обвинил президента Еврокомиссии в желании нанести такой ущерб российской экономике, раны которого невозможно залечить за несколько десятков лет.

Конечно, Лавров мог бы взять за руку своего кумира Владимира Путина и встать вместе с ним перед зеркалом, чтобы понять, с чего начались беды России.

Однако визит главы Еврокомиссии и еврокомиссаров в Украину имеет большое содержательное и символическое значение. Новые санкции будут введены против России в годовщину ее агрессивной войны (24.02), и стремление Украины в Европу получит новый импульс.

Поддержка ЕС Украине также включает военную помощь. Глава внешнеполитического ведомства Джозеф Боррель объявил в Киеве об обучении еще 15 тысяч украинских солдат в рамках уже действующей миссии военной помощи Европейского союза. Некоторое время назад подобное невозможно было представить, но учитывая решающий этап войны, помощь могла бы быть еще большей.

Украина получила статус кандидата в июне прошлого года, и это был самый четкий ответ ЕС на развязанную Кремлем войну. Однако государства-члены расходятся во мнениях относительно темпов присоединения Украины. В то время как Польша, Литва, Латвия и Эстония хотят скорейшего вступления, многие страны Западной Европы, включая Германию и Францию, проявляют осторожность.

Коррупция может помешать поставкам оружия и европейской интеграции, а также иностранной помощи и инвестициям, в которых Украина будет отчаянно нуждаться после, хочется надеяться, успешной войны.

Комиссия в Киеве вряд ли может давать обещания Украине от имени государств-членов, но приезд фон дер Ляйен и остальных в Киев, безусловно, является выражением непоколебимой политической поддержки. Главный месседж, который также вывел из себя Лаврова, заключается в том, что Украина должна выиграть войну, и ЕС сделает все, чтобы помочь.

В Киеве фон дер Ляйен также похвалила Украину за ее борьбу с коррупцией. Напомним, коррупция была центральной темой диалога между Европой и Украиной задолго до начала полномасштабной войны, и зачастую именно злоупотребления государственного сектора вызывали скептицизм по отношению к Украине.

Помимо визита лидеров ЕС, на главной полосе пятничной газеты рассказывается и о так называемой карусели увольнений, которая особенно в последнее время раскрутилась в руководстве Украины, основная причина – именно коррупционные дела.

В этом заключается ключевой вопрос развития Украины. Коррупция может помешать поставкам оружия и европейской интеграции, а также иностранной помощи и инвестициям, в которых Украина будет отчаянно нуждаться после, хочется надеяться, успешной войны. Непрозрачность и нецелевое использование помощи – действительно единственный серьезный аргумент, опирающийся на трампистскую фракцию республиканцев США в Конгрессе, которая угрожает остановить поток помощи Киеву.

Именно поэтому в послании Эстонии героической Украине, которой мы, конечно же, искренне восхищаемся, также должна содержаться настоятельная рекомендация обеспечить полную прозрачность использования любой помощи.

А если бы Лавров и Путин посмотрелись в зеркало одни в Кремле, они бы увидели причину, по которой российская армия проигрывает на Украине. Перед ними предстало бы разнузданное государственное воровство, которое и является ахиллесовой пятой российской армии и ее снабжения. Проще говоря: бардак. С другой стороны, ключом к победе Украины является именно то, во имя чего Украина стремится в ЕС: Украина хочет действовать и действует все больше и больше, как западная страна.

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