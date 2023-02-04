ФОТО ⟩ В Таллинне простились с Миланой Каштановой

– Ну как... Она же нездоровый человек. У нас были в течение этого времени какие-то моменты, когда делались операции, случались инфекции. Летом был ковид, все было плохо – 50 процентов поражения легких. Она как птичка Феникс – раз, крылышки расправила и дальше летим. Все у нас было и не один раз. Врачи очень помогали, доктор Елена Костюк тоже...

14 января начались эпилептические приступы и 15 тоже. Это было воскресенье, а все плохое происходит в воскресенье. Может быть зря, может надо было сразу скорую вызывать, не знаю сейчас уже... В общем мы думали до понедельника как-то справимся, чтобы уже попасть к нашему доктору, которая знает Милану вдоль и поперек. В понедельник утром мы на уже скорой уехали в больницу. Оказалось, упал натрий, это могло спровоцировать приступы.

Подняли натрий, Милана несколько дней была без сознания, а в среду она раз, и пришла в сознание. Опять стала такой же как была, начала болтать. А потом привязалась пневмония, она не могла ни глотать, ни кашлять. Пошли антибиотики, опять было ухудшение, а потом через пару дней она опять как птичка Феникс оклемалась, стала разговаривать, кушать. Я ей кофе носил, капучино, мама рыбку сделала... Это была прошлая среда.