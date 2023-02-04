Департамент полиции и погранохраны сообщил, что рано утром в субботу на автобусной остановке в Ласнамяэ был обнаружен труп 46-летнего мужчины.
В Ласнамяэ найден труп мужчины
В Ласнамяэ найден труп мужчины
«Сегодня рано утром, примерно в 6.20, в центр тревоги сообщили, что на автобусной остановке Выйдуйоксу в Таллинне лежит мужчина», - сказал представитель полиции.
Медики констатировали смерть 46-летнего мужчины, по предварительной оценке, это могли быть проблемы со здоровьем. «На его теле не обнаружено следов насилия, но точная причина смерти будет установлена на вскрытии».
В январе при обыске полиция нашла тело пропавшей Ирины со следами насилия на пустыре рядом с Нарвским шоссе в Ласнамяэ. В результате расследования, длившегося почти сутки, подозреваемый в убийстве - 28-летний мужчина - задержан.