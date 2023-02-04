В Ласнамяэ найден труп мужчины

«Сегодня рано утром, примерно в 6.20, в центр тревоги сообщили, что на автобусной остановке Выйдуйоксу в Таллинне лежит мужчина», - сказал представитель полиции.

Медики констатировали смерть 46-летнего мужчины, по предварительной оценке, это могли быть проблемы со здоровьем. «На его теле не обнаружено следов насилия, но точная причина смерти будет установлена ​​на вскрытии».