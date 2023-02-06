Вопрос читателя: можно ли уйти с работы, если у меня дома прорвало трубу?

Отвечает ведущий юрист-консультант Трудовой инспекции Владимир Логачев:

Основной обязанностью работника в трудовых отношениях является выполнение работы, за которую работодатель выплачивает ему заработную плату. Если работник не выполняет работу, работодатель, как правило, не обязан платить работнику заработную плату. В Законе о трудовом договоре (далее ЗТД) перечислены некоторые особые случаи, когда работодатель обязан выплачивать заработную плату, даже если работник отсутствует на рабочем месте.

На основании статей 38 и 42 ЗТД (в совокупности) работник имеет право в определенных случаях с учетом интересов обеих сторон потребовать от работодателя предоставления отгула и сохранения средней заработной платы за этот отгул. При предоставлении такого свободного времени должны разумно учитываться интересы как работодателя, так и работника.

Для этих положений важное значение имеет разумное время отсутствия работника на работе, которое оценивается в каждом конкретном случае. Оценка разумности основывается на пункте 1 статьи 7 Обязательственно-правового закона, в соответствии с которым в обязательственных отношениях разумным считается то, что в той же ситуации считали бы разумным действующие на принципах добросовестности лица.