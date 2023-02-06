«У меня дома произошла авария водопровода, поэтому мне необходимо отправиться домой, чтобы решить эту проблему. Обязан ли мой работодатель отпустить меня домой, чтобы я могу заняться решением проблемы в рабочее время? Оплатят ли мне это время?» – задался вопросом читатель.
Вопрос читателя: можно ли уйти с работы, если у меня дома прорвало трубу?
Отвечает ведущий юрист-консультант Трудовой инспекции Владимир Логачев:
Основной обязанностью работника в трудовых отношениях является выполнение работы, за которую работодатель выплачивает ему заработную плату. Если работник не выполняет работу, работодатель, как правило, не обязан платить работнику заработную плату. В Законе о трудовом договоре (далее ЗТД) перечислены некоторые особые случаи, когда работодатель обязан выплачивать заработную плату, даже если работник отсутствует на рабочем месте.
На основании статей 38 и 42 ЗТД (в совокупности) работник имеет право в определенных случаях с учетом интересов обеих сторон потребовать от работодателя предоставления отгула и сохранения средней заработной платы за этот отгул. При предоставлении такого свободного времени должны разумно учитываться интересы как работодателя, так и работника.
Для этих положений важное значение имеет разумное время отсутствия работника на работе, которое оценивается в каждом конкретном случае. Оценка разумности основывается на пункте 1 статьи 7 Обязательственно-правового закона, в соответствии с которым в обязательственных отношениях разумным считается то, что в той же ситуации считали бы разумным действующие на принципах добросовестности лица.
Например, к такими случаям, когда работник имеет право требовать отгул и сохранение средней заработной платы, относится посещение врача или нотариуса, произошедшая в жилье работника кража из-за чего ему требуется дать показания полиции на месте инцидента, авария водопровода по месту жительства работника, несчастный случай в семье работника, необходимость поехать на похороны близкого человека и т. д. Важно, есть ли у работника возможность планировать соответствующее действие в удобное для него время (например, в выходной день) или нет.
Если выполнение работы прерывается на время, превышающее разумный срок, то также правомерны непредоставление свободного времени и невыплата заработной платы. Это должно быть краткосрочное прерывание трудовой деятельности, позволяющее сотруднику вскоре возобновить работу. Таким образом, например, посещение врача на пару часов может считаться разумным, а в случае более длительного отсутствия (например, медицинская операция) следует обсудить с работодателем иные варианты.
Стороны трудового договора могут, например, договориться о том, что работник возьмет выходной день либо за счет отпуска, либо в качестве неоплачиваемого отпуска. Если работа выполняется на основании графика, например, можно договориться о его изменении.
Резюмируя, можно сказать, что требование о предоставлении свободного времени, оплачиваемого из расчета средней заработной платы, оправдано, если в силу организации труда работник не имеет возможности заниматься личными делами в свободное от работы время и если время для выполнения этих дел находится в пределах разумного, т.е. речь не идет о длительном отсутствии на работе.