Фото и видео ⟩ Не прошли мимо: неравнодушные люди спасли жизнь кошке, поиски ее хозяина продолжаются

Впереди еще операция

Представительница и волонтер Cats Help MTÜ Мария Унт сообщила Rus.Postimees, что, к счастью, кошка сейчас чувствует себя хорошо. «Она активна, и что является очень хорошим показателем, сама ходит в туалет. Также с большим аппетитом ест специальные восстановительные консервы, что тоже отличный показатель», - говорит Унт.

На данный момент кошка находится на стационарном лечении в клинике Хааберсти. «У нее уже есть предложение передержки, куда в ближайшие дни она переедет из клиники, поскольку восстановление вне клетки, конечно, будет более быстрым и, надеемся, более успешным», - уточняет Мария Унт.

По ее словам, хозяин кошки, к сожалению, так и не нашелся, что очень расстраивает защитников животных. «Мы бы очень хотели, чтобы человек все же откликнулся. По кошке видно, что она скучает по своему человеку и, конечно, и передержка, и последующий новый дом станут для нее новым стрессом. В своем прежнем доме кошка была бы более счастливой и спокойной, - объясняет Унт. - Мы не станем требовать с владельца полной оплаты всех счетов за лечение кошки. Даже просто то, что кошка вернется в свой прежний дом, будет уже замечательно!»