В конце января в Виймси кошка попала под машину, но благодаря неравнодушным людям выжила, а сейчас с помощью НКО CATS Help получает необходимую ветеринарную помощь и идет на поправку. Добровольцы организации не теряют надежды найти ее хозяина и вернуть бедное животное домой.
Фото и видео ⟩ Не прошли мимо: неравнодушные люди спасли жизнь кошке, поиски ее хозяина продолжаются
25 января утром Анна Лапко ехала на работу и заметила в Виймси лежащую посреди дороги кошку. «Все машины передо мной сворачивали на встречную полосу, чтобы объехать кошку, но никто не остановился. Я не смогла проехать мимо», - рассказала она на своей странице в Facebook.
Анна думала, что кошка уже мертва и хотела перенести труп бедного животного на обочину. «Оказалось, что она еще жива и дышит. С еще одной неравнодушной женщиной мы отнесли кошку в мою машину», - продолжает рассказ Лапко.
Так сильно травмированная кошка оказалась в ветеринарной клинике Виймси. После того, как история о бедной кошке разлетелась по соцсетям, почтовый ящик созданной добровольцами организации CATS Help начал разрываться от сообщений с просьбой помочь животному.
Добровольцы CATS Help связались с ветклиникой и узнали, что хотя кошка чипирована, владельца найти не удалось, а счета за лечения будут космическими. Поскольку зоозащитники и ветеринары видели, что у животного большой потенциал поправиться, они стали бороться за ее жизнь и кошка была перевезена в круглосуточную ветклинику Rannamõisa Petcity.
В итоге кошке была проведена операция. «Челюсть бедняги была зафиксирована, а мягкие ткани были хирургически почищены. Один сломанный клык был удален, - поделилась новостями организация 1 февраля. - Одна из задних лап еще очень слабенькая, кошка ее не очень чувствует. Но такое часто бывает при столкновении с машиной, и со временем лапка имеет все шансы восстановиться. Это действительно очень счастливый исход столкновения животного с автомобилем».
Впереди еще операция
Представительница и волонтер Cats Help MTÜ Мария Унт сообщила Rus.Postimees, что, к счастью, кошка сейчас чувствует себя хорошо. «Она активна, и что является очень хорошим показателем, сама ходит в туалет. Также с большим аппетитом ест специальные восстановительные консервы, что тоже отличный показатель», - говорит Унт.
На данный момент кошка находится на стационарном лечении в клинике Хааберсти. «У нее уже есть предложение передержки, куда в ближайшие дни она переедет из клиники, поскольку восстановление вне клетки, конечно, будет более быстрым и, надеемся, более успешным», - уточняет Мария Унт.
По ее словам, хозяин кошки, к сожалению, так и не нашелся, что очень расстраивает защитников животных. «Мы бы очень хотели, чтобы человек все же откликнулся. По кошке видно, что она скучает по своему человеку и, конечно, и передержка, и последующий новый дом станут для нее новым стрессом. В своем прежнем доме кошка была бы более счастливой и спокойной, - объясняет Унт. - Мы не станем требовать с владельца полной оплаты всех счетов за лечение кошки. Даже просто то, что кошка вернется в свой прежний дом, будет уже замечательно!»
Но Мария подчеркивает, что самовыгулу, безусловно, нужно будет положить конец. «Такой опыт, надеюсь, должен многому научить. Город, а также загруженный автомобилями пригород – не подходящее место для кошачьих прогулок», - пояснила она.
Конечно, спасение сильно пострадавшего животного всегда влетает в копеечку для некоммерческой организации и рассчитывать они могут только на пожертвования неравнодушных людей. По словам Унт, на данный момент для этой кошки поступило чуть меньше 3000 евро. Счета за нее уже пришли на сумму примерно в 2800 евро, но это без учета счетов из клиники Хааберсти и прочих счетов, которые только будут выставлены.
«Через месяц кошку ждет новая операция в Таллиннской ветеринарной клинике, в ходе которой из костей челюсти уберут фиксирующие их сейчас проволоки, а также приведут в порядок некоторые зубы, пострадавшие во время аварии и причиняющие кошке дискомфорт. Помимо этого, впереди у бедолаги еще ампутация хвоста, поскольку он травмирован настолько, что его уже не восстановить, - перечисляет Унт. - Возможно, что потребуются еще дополнительные осмотры и исследования».
По прогнозам Cats Help, на лечение кошки в клиниках уйдет еще порядка 1000 евро. «Но в любом случае, это очень удачный случай столкновения кошки с автомобилем!» - еще раз подчеркивает Унт.
Помощь животным и долги
В декабре прошлого года Rus.Postimees писал, что Cats Help MTÜ объявила, что ей срочно нужны пожертвования для продолжения своей деятельности, поскольку новый год им грозило встретить с неоплаченными счетами на сумму в 29 227 евро. Удалось ли добровольцам, спасающим кошек в Эстонии, собрать необходимую сумму?
«Рождество - действительно удивительное время, когда люди становятся добрее и стараются больше помогать ближним. Благодаря пожертвованиям, нам удалось оплатить многие счета, но каждый месяц мы спасаем около 70-80 животных, плюс каждый день к нам обращаются люди c различными просьбами о помощи, поэтому счета успевают накапливаться в разы быстрее, нежели деньги для их оплаты, - говорит Мария Унт. - Трудные времена сейчас у всех, и это отражается и на животных, поэтому мы также волнуемся, ведь не знаем, как долго клиники смогут ждать оплаты счетов, и как долго смогут дожидаться нашей помощи те, кто в ней нуждается».
На данный момент сумма неоплаченных счетов Cats Help превышает 11 000 евро.
Помочь организации и сделать пожертвование можно через банковский перевод:
Получатель: MTÜ Cats Help
SWED: EE742200221071322431
SEB: EE091010220291056222
LHV: EE767700771005347958
Пояснение: annetus
Пожертвование можно сделать и по телефону:
900 0020 (стоимость звонка - 5€)
900 0001 (стоимость звонка - 10€)
900 0021 (стоимость звонка - 25€)
Поддержать организацию можно и через их сайт.