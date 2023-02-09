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Глава сестринской службы: проблему очередей нужно решать; стариков сдают на праздники в ЭМО, сестры плачут, им угрожают

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Глава сестринской службы: проблему очередей нужно решать; стариков сдают на праздники в ЭМО, сестры плачут, им угрожают
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  • Ситуацию спасли бы дежурные семейные врачи
  • Молодое поколение не готово работать на ставку
  • Персонала и койко-мест не хватает по всей стране

Тартуский университет занялся исследованием проблемы очередей в отделения экстренной медицины (ЭМО). Авторы предлагают создать дежурные центры семейных врачей и найти оптимальную численность бригад скорой помощи. Спасет ли это пациентов от изнуряющих очередей?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире руководитель сестринской службы Центра экстренной медицины Ида-Таллиннской центральной больницы Ирина Макарова.

Выдержки из беседы:

– Пациенты штурмуют ЭМО, до семейных врачей не достучаться. Почему проблема очередей не решается, а только усугубляется?

– Практикующие медики считают, что проблему надо решать не на словах, а на деле. Хотелось бы, чтобы помощь семейных врачей стала бы, наконец, доступнее. Причем не только по телефону, на который не дозвониться по несколько дней, но и чтобы у людей была возможность прийти на место.

– Тартуский университет после очередного исследования настойчиво призывает создать дежурные центры семейных врачей. Спасет ли это пациентов от изнуряющих очередей?

– Думаю, что да. Мы давно обсуждали и предлагали такой вариант. Необходимо, чтобы работал дежурный семейный врач, к которому можно было обращаться по вечерам и на выходных. Именно в это время, а также в понедельник утром отделения экстренной медицины испытывают наибольший наплыв пациентов. Наличие системы дежурных семейных врачей реально бы облегчило ситуацию в экстренной медицине.

– Есть ли резон в том, чтобы больше привлекать на работу в ЭМО медицинских техников и парамедиков, так называемых полумедиков?

– Медицинские техники – это хорошие профессионалы. Их готовит Таллиннская высшая школа здравоохранения и Тарту, обучение длится год. Техники незаменимы при травмах любой сложности, аритмии; хорошо знают аппаратуру и т.д. В нашем отделении уже работает три таких техника, сестры ими очень довольны. Наличие таких людей облегчает нагрузку на сестер.

– Почему же техников не привлекают в ЭМО более активно?

– Возможно, они предпочитают работать на скорой, оказывать помощь при катастрофах, авариях и т.д. При этом ЭМО остается для них в тени.

– А что касается парамедиков?

– Парамедики – это военные медики, срок обучения – всего 4–5 месяцев. Они способны оказать первую помощь, но проигрывают техникам на гражданке. В отношении парамедиков у нас недостаточно информации.

– Почему с начала это года так сми часто пишут об огромных очередях в ЭМО?

– Многое зависит от дня недели. Самое долгое время ожидания – для тех пациентов, у которых нет экстренной проблемы. Если в течение часа приезжает 6–7 бригад, то нам сложно оперативно провести триаж и разместить сразу всех в зале. К тому же бывает так, что все места заняты, если предыдущие пациенты ждут результатов анализов или места в отделении.

– По этой причине машины скорой часами простаивают с пациентами в очереди?

– Часами – нет. Бывает, что машина ждет 45 минут или час, но норма – 30 минут. В машине ждать надежнее, там пациент не брошен на произвол судьбы, вокруг него медики. При ухудшении состояния такого пациента сразу перемещают в зал. Возможно, даже в красный зал.

У нас имеется три зала. Самый переполненный – желтый зал для 13 пациентов средней тяжести, 50-60 процентов пациентов из этого зала отправляют затем в больницу. В красном зале, обычно более свободном, есть всего три места, но они предусмотрены для самых тяжелых пациентов – с инфарктами, инсультами, когда людей приходится оживлять, не допустить остановки дыхания и т.д. Если состояние ожидающего очереди пациента скорой ухудшается, его перемещают в красный зал, хотя уровень опасности и не дотягивает до самого высокого.

– Я не припомню такого, чтобы раньше скорые с пациентами так долго ждали очереди. Что происходит?

– Проблема назревала давно. Сейчас на анализы и простейшее обследование, тот же ультразвук, уходит 1,5–2 часа.

– Почему так долго? Не хватает персонала?

– Персонала не хватает повсюду. На 50% проблема упирается в это и еще на 50% – в нехватку мест в больницах. Даже при полном комплекте работников разместить дополнительных пациентов негде.

– Почему пациентов становится больше? Население больше болеет и быстро стареет?

– Население больше болеет и стареет. К тому же население не обучено элементарным вещам – далеко не все знают, что нужно периодически появляться у семейного врача, сдавать анализы; люди не умеют оказывать первую помощь при падениях, ушибах, ожогах. К нам приходит молодежь, которая не способна даже внятно объяснить, что и где болит. Многие молодые люди понятия не имеют о семейных врачах и о том, как обработать простую рану.

Странно, что в общественном транспорте рекламируют что угодно, но никогда не рассказывают о том, куда нужно обращаться с той или иной проблемой.

Хотелось бы, чтобы у каждого в доме была аптечка, в которой имеется пластырь, обезболивающее и другие элементарные вещи.

– На проблему очередей наслаивается социальный аспект: становится все больше желающих сдать пожилых родителей на выходные или праздники в ЭМО?

– Медики больше всего опасаются праздников, которые длятся два-три дня. Нередко вызывается скорая к пожилому пациенту с хроническими проблемами, с запущенными болезнями, чтобы мы провели обследование и назначили лечение. Потом получается так, что этого пожилого человека никто не хочет забирать из ЭМО, родственники просто отключают телефоны. Такие случаи нередки. Подобное случается раз-два в неделю. В результате пожилые люди находятся в ЭМО по 6-12 часов, занимая драгоценные места для срочных пациентов. Как правило, такие больные не могут даже сидеть.

Если родственники отсутствуют или «пропадают», нам приходится подключать к решению вопроса социальных работников, поскольку тот или иной одинокий человек не может сам передвигаться и обслуживать себя. Соцработник ищет такому пациенту место в клинике по уходу, мы организовываем транспорт и т.д. На всё это уходит время.

– Прочему эта проблема обостряется в праздники?

– Это вопрос к нашему обществу. Почему дети перестали уважать стариков? Почему им хочется уехать на праздники и отдохнуть, забыв о беспомощных родителях? Более того, в наш адрес нередко звучат обвинения, что мы не лечим этих стариков, держим в плохих палатах, не оставляем в больнице. На нас даже пишут жалобы, возникают с сестрами словесные перепалки, которые могут носить агрессивный характер. Иногда сестры плачут, им угрожают. К тому же на выходных и в праздники родственники нередко пребывают в алкогольном опьянении, размахивают руками – сестрам становится страшно, они боятся. Благодаря пандемии в отделениях экстренной медицины теперь всегда дежурит охранник. В случае необходимости он может помочь, и у нас есть право вызвать патруль.

– Чем вас удивляет новое поколение медиков?

– Молодое поколение не считает нормальным работать на ставку. Новички делают акценты на «я хочу», «мне так удобно», «мой личный интерес». Может это и правильно, нельзя свою жизнь превращать в работу, но ситуация от этого не меняется к лучшему. Ежегодно и в Тарту, и в Таллинне выпускают дипломированных сестер, и если даже половина выпуска и придет к нам работу, но при этом не  все устроятся на полную ставку, у нас опять останутся вакансии.

– Где же взять персонал? У вас есть ответ на этот вопрос?

– Нет. Ответ прозвучит банально: мотивировать может только зарплата.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: к врачу не попасть – дальше будет лучше? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo Boss
Студия Postimees: к врачу не попасть – дальше будет лучше? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo Boss Фото: Mihkel Maripuu
  • Пациенты штурмуют ЭМО, до семейных врачей не достучаться. Есть ли у этой проблемы решение?
  • Дежурные центры семейных врачей спасут от очередей?
  • Нужно ли оптимизировать численность бригад скорой помощи? 
  • Есть ли резон в привлечении парамедиков и медицинских техников?
  • Как увеличить пространство для маневров? Где взять персонал?
  • Повышение зарплат медиков приведет к положительным изменениям?
  • Почему проблема очередей не решается, а только усугубляется?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo Boss 

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