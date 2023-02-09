Глава сестринской службы: проблему очередей нужно решать; стариков сдают на праздники в ЭМО, сестры плачут, им угрожают

– Я не припомню такого, чтобы раньше скорые с пациентами так долго ждали очереди. Что происходит?
– Проблема назревала давно. Сейчас на анализы и простейшее обследование, тот же ультразвук, уходит 1,5–2 часа.
– Почему так долго? Не хватает персонала?
– Персонала не хватает повсюду. На 50% проблема упирается в это и еще на 50% – в нехватку мест в больницах. Даже при полном комплекте работников разместить дополнительных пациентов негде.
– Почему пациентов становится больше? Население больше болеет и быстро стареет?
– Население больше болеет и стареет. К тому же население не обучено элементарным вещам – далеко не все знают, что нужно периодически появляться у семейного врача, сдавать анализы; люди не умеют оказывать первую помощь при падениях, ушибах, ожогах. К нам приходит молодежь, которая не способна даже внятно объяснить, что и где болит. Многие молодые люди понятия не имеют о семейных врачах и о том, как обработать простую рану.
Странно, что в общественном транспорте рекламируют что угодно, но никогда не рассказывают о том, куда нужно обращаться с той или иной проблемой.
Хотелось бы, чтобы у каждого в доме была аптечка, в которой имеется пластырь, обезболивающее и другие элементарные вещи.
– На проблему очередей наслаивается социальный аспект: становится все больше желающих сдать пожилых родителей на выходные или праздники в ЭМО?
– Медики больше всего опасаются праздников, которые длятся два-три дня. Нередко вызывается скорая к пожилому пациенту с хроническими проблемами, с запущенными болезнями, чтобы мы провели обследование и назначили лечение. Потом получается так, что этого пожилого человека никто не хочет забирать из ЭМО, родственники просто отключают телефоны. Такие случаи нередки. Подобное случается раз-два в неделю. В результате пожилые люди находятся в ЭМО по 6-12 часов, занимая драгоценные места для срочных пациентов. Как правило, такие больные не могут даже сидеть.