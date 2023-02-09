Денис Ларченко: выдвинутый мне вотум недоверия – это «контроль здоровья» целостности правящего большинства

«На прошлой сессии Нарвского горсобрания мне, как председателю ревизионной комиссии, был выдвинут вотум недоверия, который на предстоящей сессии будет поставлен на голосование. Я достаточно трепетно отношусь к занимаемой должности и стараюсь услышать пожелания оппозиционных депутатов, но в данном случае считаю, что меня в очередной раз пытаются оклеветать. Замечание г-на Мяги о том, что после избрания нового председателя комиссия ни разу не собиралась - просто откровенная ложь и несколько неудачная попытка вести грязную предвыборную игру.

Г-н Мяги, также как и остальные депутаты, хорошо знаком с процедурой созыва собраний комиссий. Информация о проведении собраний комиссий появляется минимум за три дня до ее проведения на городском сайте, и также заранее рассылаются приглашения всем членам комиссии. К моменту, когда г-н Мяги зачитывал свое заявление об объявлении мне вотума недоверия, прошло уже почти полторы недели с момента, когда была дана информация о созыве собрания комиссии. Помимо этого, к тому моменту и само собрание уже было проведено. Я точно знаю, что, как минимум, несколько человек, из тех восьми, кто подписал это заявление, получили от меня лично информацию о дате и времени проведения собрания комиссии.