Восемь членов Нарвского городского собрания 30 января вынесли вотум недоверия председателю ревизионной комиссии Денису Ларченко, который, по их мнению, не выполнил задание горсобрания по проверке законности и эффективности при подписании договоров городской управы с частной компанией FocusIT. Rus.Postimees публикует его комментарий на этот счет.
Денис Ларченко: выдвинутый мне вотум недоверия – это «контроль здоровья» целостности правящего большинства
«На прошлой сессии Нарвского горсобрания мне, как председателю ревизионной комиссии, был выдвинут вотум недоверия, который на предстоящей сессии будет поставлен на голосование. Я достаточно трепетно отношусь к занимаемой должности и стараюсь услышать пожелания оппозиционных депутатов, но в данном случае считаю, что меня в очередной раз пытаются оклеветать. Замечание г-на Мяги о том, что после избрания нового председателя комиссия ни разу не собиралась - просто откровенная ложь и несколько неудачная попытка вести грязную предвыборную игру.
Г-н Мяги, также как и остальные депутаты, хорошо знаком с процедурой созыва собраний комиссий. Информация о проведении собраний комиссий появляется минимум за три дня до ее проведения на городском сайте, и также заранее рассылаются приглашения всем членам комиссии. К моменту, когда г-н Мяги зачитывал свое заявление об объявлении мне вотума недоверия, прошло уже почти полторы недели с момента, когда была дана информация о созыве собрания комиссии. Помимо этого, к тому моменту и само собрание уже было проведено. Я точно знаю, что, как минимум, несколько человек, из тех восьми, кто подписал это заявление, получили от меня лично информацию о дате и времени проведения собрания комиссии.
В их заявлении не было больше ни одного другого нарекания, поэтому считаю, что обвинения г-на Мяги это очередная выходка оппозиции, цель которой попробовать дестабилизировать обстановку и проверить на прочность или, так сказать, провести «медицинский осмотр» целостности правящего большинства. Для того, чтобы вотум недоверия прошел необходимо минимум 16 голосов (из 31-го), а это означает, (!) что оппозиции будет необходим минимум еще один голос депутата из правящего большинства!
Напомню, что обычно место председателя ревизионной комиссии отдается оппозиционным депутатам и мы со своей стороны предпринимали несколько попыток, чтобы отдать им эту должность. Все эти попытки не увенчались успехом, так как оппозиционные депутаты постоянно отказывались выдвигать своих кандидатов на пост председателя комиссии. Мы пробовали трижды выбрать кого-то из оппозиционных депутатов. Помню, что последний раз я поименно выдвигал каждого оппозиционного депутата, но они отказывались от выдвижения их на должность председателя. Ревизионная комиссия – это единственная комиссия, которая является обязательной для горсобрания, поэтому мы были вынуждены взять работу этой комиссии в свои руки.
Сейчас уже проведено несколько собраний комиссии и было принято решение касаемо содержания плана работы комиссии на этот год. План работы комиссии будет представлен горсобранию на предстоящей сессии, которая пройдет в следующий четверг.
Я готов снять с себя полномочия председателя ревизионной комиссии и отдать их оппозиционным депутатам, как этого предполагает практика, но я категорически не согласен с теми лживыми обвинениями, которые озвучил г-н Мяги. Если он желает возглавить эту комиссию, то пусть наберется мужества и просто об этом скажет».