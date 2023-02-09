КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Политик из Вильяндимаа жаждет советских порядков, прикрываясь войной в Украине?

C начала войны в Украине эстонские госчиновники и депутаты неоднократно выступали с заявлениями, что Эстония должна осмыслять опыт этой войны и, в частности, опыт действий украинской власти в кризисный период, чтобы самой лучше подготовиться к чрезвычайным ситуациям. Чаще всего речь шла об организации территориальной обороны или, допустим, принятии мер экстренного снабжения населения предметами первой необходимости, но на этой неделе руководитель одного эстонского самоуправления призвал взять пример с сегодняшней Украины в одной очень неожиданной вещи.

В начале этой недели специальная парламентская комиссия посредством интернет-конференции проводила заседание, на котором обсуждалась тема оказания помощи местным самоуправлениям, испытывающим финансовые трудности. Старейшина Пыхья-Сакалаской волости (что в Вильяндимаа) Карел Тельп в своем выступлении в рамках этого мероприятия стал настаивать, что самой большой проблемой для местных самоуправлений в Эстонии сейчас является пресса, и едва ли не с завистью упомянул Украину, в которой, по его информации, между государством и СМИ сейчас действует соглашение об исключительно позитивном освещении действий власти, руководящей отражением российской агрессии.

Сравнение проблем, стоящих перед Эстонией и перед Украиной, выглядит цинично