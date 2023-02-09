В Беларуси запросили 12 лет тюрьмы для нобелевского лауреата

Для находящегося за границей Дмитрия Соловьева, еще одного члена правления «Вясны», гособвинитель попросил 10 лет.

Во всех случаях речь идет о колонии усиленного режима. Кроме того, гособвинитель настаивает на выплате каждым из фигурантов штрафа в размере 5 тыс. базовых величин (1 базовая величина = 37 белорусским рублям).

Обвиняемым инкриминируется «контрабанда» и «неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Алесь Беляцкий был задержан 14 июля 2021 года по обвинению в нарушении статей ч. 1 и 2 ст. 342 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» и ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов» уголовного кодекса Беларуси. Он является организатором и председателем правозащитного центра «Вясна», а также членом неправительственной оппозиционной организации «Координационный совет белорусской оппозиции», куда вступил во время протестов в Беларуси в 2020 году. Алесь Беляцкий признан политическим заключенным 15 июля.

По данным правозащитников на конец января, число политических заключенных в Беларуси вплотную приблизилось к 1500.