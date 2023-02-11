На сайте налого-таможенного департамента раньше заявленного времени появилась возможность подать декларацию о доходах.
Началась подача деклараций о доходах
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Началась подача деклараций о доходах
Ранее в Налогово-таможеннном департаменте сообщали, что подача декларация начнется 15 февраля, однако система работает уже в субботу, 11 февраля.
Крайний срок подачи декларации - 2 мая, первые возвраты переплаченного подоходного налога будут произведены 25 февраля.
Налогово-таможенный департамент представил обзор тем, находящихся в центре внимания в период декларирования доходов физических лиц. О том, что нужно знать в этом году при подаче декларации о доходах можно прочитать здесь.
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