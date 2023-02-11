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Началась подача деклараций о доходах

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rus.postimees.ee
Началась подача деклараций о доходах
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Заполнение декларации о доходах.
Заполнение декларации о доходах. Фото: Sander Ilvest

На сайте налого-таможенного департамента раньше заявленного времени появилась возможность подать декларацию о доходах. 

Ранее в Налогово-таможеннном департаменте сообщали, что подача декларация начнется 15 февраля, однако система работает уже в субботу, 11 февраля.

Крайний срок подачи декларации - 2 мая, первые возвраты переплаченного подоходного налога будут произведены 25 февраля.

Налогово-таможенный департамент представил обзор тем, находящихся в центре внимания в период декларирования доходов физических лиц. О том, что нужно знать в этом году при подаче декларации о доходах можно прочитать здесь.

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