Началась подача деклараций о доходах

Ранее в Налогово-таможеннном департаменте сообщали, что подача декларация начнется 15 февраля, однако система работает уже в субботу, 11 февраля.

Налогово-таможенный департамент представил обзор тем, находящихся в центре внимания в период декларирования доходов физических лиц. О том, что нужно знать в этом году при подаче декларации о доходах можно прочитать здесь.