Суд поставил точку в споре между Postimees и концерном BLRT

Осенью 2020 года Postimees опубликовал статью, в которой бывший сотрудник концерна BLRT сообщил, что, по его мнению, на Таллиннской судоверфи с нарушением законодательства используются экологически опасные технологии. Сотрудник заявил журналисту, что, по его данным, крупная компания не уведомила о нарушении природоохранного законодательства, а судоремонтный завод предлагает свои услуги в запрещенном месте.

Концерн BLRT не согласился с утверждениями бывшего сотрудника. Кроме того, BLRT обратился к Postimees через адвоката с угрозой судебного иска. Postimees опубликовал статью с уточнениями. Однако иск все-таки был подан в Харьюский уездный суд.

По состоянию на 13.02.2023 Государственный суд не принял к производству кассационную жалобу Tallinn Shipyard. Тем самым вступили в силу решения судов нижестоящих инстанций, в которых иск к Postimees не был удовлетворен.

Судам пришлось проанализировать, каковы обязательства СМИ в ситуации, когда иногда СМИ представляют информацию, которая впоследствии требует уточнения или опровержения. И как быть, если СМИ вносят исправления, но, по мнению истца, исправления или опровержения должны быть сделаны иным способом.