Суды проанализировали особенности интернет-СМИ на основании дела дочернего предприятия BLRT Tallinn Shipyard против Postimees. В своем иске Tallinn Shipyard требовала публикации составленного компанией текста на первой полосе интернет-издания Postimees.
Суд поставил точку в споре между Postimees и концерном BLRT
Осенью 2020 года Postimees опубликовал статью, в которой бывший сотрудник концерна BLRT сообщил, что, по его мнению, на Таллиннской судоверфи с нарушением законодательства используются экологически опасные технологии. Сотрудник заявил журналисту, что, по его данным, крупная компания не уведомила о нарушении природоохранного законодательства, а судоремонтный завод предлагает свои услуги в запрещенном месте.
Концерн BLRT не согласился с утверждениями бывшего сотрудника. Кроме того, BLRT обратился к Postimees через адвоката с угрозой судебного иска. Postimees опубликовал статью с уточнениями. Однако иск все-таки был подан в Харьюский уездный суд.
По состоянию на 13.02.2023 Государственный суд не принял к производству кассационную жалобу Tallinn Shipyard. Тем самым вступили в силу решения судов нижестоящих инстанций, в которых иск к Postimees не был удовлетворен.
Судам пришлось проанализировать, каковы обязательства СМИ в ситуации, когда иногда СМИ представляют информацию, которая впоследствии требует уточнения или опровержения. И как быть, если СМИ вносят исправления, но, по мнению истца, исправления или опровержения должны быть сделаны иным способом.
Суды провели различие между заявлением, появившимся на первой странице интернет-издания, и статьями, которые открываются на отдельной странице и имеют гораздо более объемное содержание. Решения заключаются в том, что первая полоса печатных СМИ сопоставима с утверждениями, опубликованными на главной странице интернет-издания. Последнее для СМИ означает следующее: если неверные утверждения появляются на видном месте на главной странице интернет-издания газеты, то эти утверждения также должны быть опровергнуты на первой полосе издания, а не спрятаны в недрах сайта.
То же самое правило действует и в обратной ситуации: если оспариваемые утверждения опубликованы в самой статье, нельзя требовать вместо нее опровержение в заголовке или на первой полосе. Таким образом, суды пришли к технологически нейтральному решению – правовые последствия для одной и той же деятельности не могут и не должны различаться только потому, что для ее совершения использовалась та или иная технология.
Маарья Пильд и Кармен Турк, адвокаты, представлявшие Postimees, отметили, что это прорывное судебное решение в области права СМИ.
«Суды дают четкие указания СМИ, которые также необходимо учитывать при публикации опровергающих заявлений. При этом считаем важным, что СМИ уже следуют указанным в деле правилам, а суды не выявили нарушения со стороны Postimees, которое потребовало бы удовлетворения иска», – поясняют Пильд и Турк.