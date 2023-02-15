Как Эстония оказалась среди мировых лидеров по военной помощи Украине

Это оружие применялось украинцами достаточно успешно. Украинцы просили что-то сами или эстонские военные спрашивали, что именно нужно и сообщали, что у нас есть на складе с какими характеристиками. Обычно это сложная процедура и в мирное время занимает в разы больше времени, но в условиях войны все было организовано с юридической и логистической точки зрения быстро и эффективно.

Мартин Хельме пугает «пустыми складами»

В конце января глава партии EKRE Мартин Хельме заявил в студии ETV, что Эстония отдала все свое оружие и теперь наши склады пусты, а мы остались беззащитными. «Нет, склады у нас не пустые, в них много чего есть, - возразил Пеэтер Куймет. – Разве что какие-то единичные склады в какой-то момент могут быть пустыми, в ожидании нового оружия. Это преимущественно те, которые мы и сами опустошили бы рано или поздно».

Эстония организовала военную помощь так, чтобы отдавать то, что у нас как раз в процессе замены или должно было быть заменено в ближайшее время. Если мы знаем, что вот-вот сойдут с конвейера и поступят нам те или иные единицы оружия, значит устаревшие аналоги мы отдаем. Дыр в нашей обороноспособности не возникло.

Учения союзников Chinook Winter Camp Фото: Kaitsevägi