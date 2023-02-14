Вт, 14.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Молдова закрыла свое воздушное пространство

rus.postimees.ee
Молдова закрыла свое воздушное пространство
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Аэропорт Кишинева.
Аэропорт Кишинева. Фото: Caro / Bastian

По сообщению национального авиаперевозчика Молдовы, страна временно закрыла свое воздушное пространство. 

«Уважаемые пассажиры, в данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления полетов», - сообщила авиакомпания Air Moldova в своем Facebook.

Информацию о закрытии воздушного пространства также подтверждает профильный Telegram-канал: воздушное пространство Республики Молдова временно закрыто по соображениям безопасности до 16:00 по местному времени.

Официально власти страны ситуацию не комментировали. 

Вчера президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия планирует в Молдове организовать государственный переворот. «План [России] предусматривает для этого периода диверсии, вовлекая военных людей, которые маскируются гражданскими, чтобы совершить насилие, напасть на государственные учреждения и захватить заложников», - сказала Санду.

Ключевые слова
Наверх