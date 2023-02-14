Молдова закрыла свое воздушное пространство

Информацию о закрытии воздушного пространства также подтверждает профильный Telegram-канал: воздушное пространство Республики Молдова временно закрыто по соображениям безопасности до 16:00 по местному времени.

Вчера президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия планирует в Молдове организовать государственный переворот. «План [России] предусматривает для этого периода диверсии, вовлекая военных людей, которые маскируются гражданскими, чтобы совершить насилие, напасть на государственные учреждения и захватить заложников», - сказала Санду.