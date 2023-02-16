На выходных обнаружил в своем электронном почтовом ящике письмо. До глубины души тронуло то, что отправитель, скромно обозначивший себя как «бывший мэр Таллинна, министр финансов и член Рийгикогу», вдруг перешел на русский язык и без особых вступлений признался, что его цель - «показать, что в конечном счете учителя и дети выиграют очень много, если учителя поборются за свою зарплату и выучат эстонский язык», пишет публицист и учитель Игорь Калакаускас.
ИГОРЬ КАЛАКАУСКАС ⟩ Переписка с бывшим мэром Таллинна о ликвидации русской школы потрясла и возмутила
В выигрыше отдельных участников этого, вне сомнений, поворотного события - отмены русского языка как языка преподавания - я даже не сомневаюсь, правда, о проигравших Тынис Пальтс (как вы, по всей видимости, догадались, это был он) предпочел не вспоминать. Впрочем, первые итоги реализации новой редакции Закона об основной школе и гимназии нам доведется подвести не скоро, и Пальтс это отлично понимает.
Помнится, недавно я дал слово не писать на тему названного выше перехода, но здесь случай особый: отставной столичный мэр обратился за поддержкой к тем, кого его партия решила выкорчевать как позорное наследие советской оккупации - к русским учителям. Публикация на своей персональной странице в Интернете ему показалась недостаточной - путь к сердцу педагогов, пытающихся прийти в себя от проявленной государственными мужами политической воли, он решил проложить нестандартный.
Смахнув слезу умиления, я внимательно прочитал воззвание и сел писать ответное письмо. Как выяснилось, экс-мэр не готовился вступать в полемику, но надо отдать должное, соблаговолил отреагировать. Забегая вперед, спешу уведомить читателей: Пальтс спросил у меня разрешения на публикацию нашей переписки и получил утвердительный ответ. Что, в свою очередь, предполагает и мое право на цитирование нашего кратковременного «романа в письмах».
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Не очень понятно, в какую именно борьбу за свою зарплату пытается нас втянуть претендент на очередной депутатский мандат. В письме я не нашел призыва идти на баррикады - была реклама предвыборной программы «Отечества», которая этот вопрос готова решить на раз и общие рассуждения о «демагогии команды Кылварта». Учителям некогда отвлекаться на борьбу. Мы довольно наивны и верим, что у политиков может победить здравый смысл. Но со здравым смыслом у «Отечества» не все в порядке, но вы, ответил я Пальтсу, никогда в этом не признаетесь.
Дальше в разосланном письме следовал целый абзац, который не грех процитировать полностью: «Основой нынешней ситуации является то, что Эстония решила в сфере образования полностью перейти на эстонский язык обучения. Это не запугивание русских, как пытаются показать разжигающие рознь политики. У этого есть свои логические причины. Этот процесс необратим. Чем раньше мы это поймем, тем лучше для всех, особенно для учителей».
То есть, нас не запугивают, но однозначно подчеркивают, что никто ничего отменять не собирается. Да мы, собственно, это уже поняли, но не до конца уяснили, чем это будет лучше для нас. Самое время рассказать нам о «новых вызовах» и «открывающихся горизонтах», а также о новых эмоциях, которые, согласно задумке парламентариев, должны пережить русские учителя, готовясь выступить перед русскими учениками на эстонском языке. Но об этом мой визави концентрировать свое внимание не захотел, что ему переживания «наиболее образованных представителей русскоязычного общества» (да, именно так и написал!), когда Эстония уже все решила.
Правда, решила Эстония, не советуясь с образованными представителями, предпочтя поставить их перед фактом. И, конечно же, «совершенно глупо говорить, что в ситуации, когда учителя работают и живут в [эстонской] языковой среде, эти талантливейшие люди не могут выучить язык на уровне С1 за пару лет. Такие разговоры являются оскорблением учителей». Именно на этой строчке меня буквально подбросило! Конечно же, смогут, ведь выбора им не оставили! Правда обещание довести зарплату до 3000 евро подкрепили еще и немалыми штрафами за несоответствие языковым требованиям, но как раз об этом нужно меньше всего переживать, ведь эти сумасшедшие суммы будут взиматься с работодателей, а для них это не больнее комариного укуса - мелкие расходы, одним словом.
Дальше господин Пальтс делает смелый вывод о том, что после повышения зарплаты в школы (надо думать, что, в первую очередь, в «русские» школы) ломанутся те, кто «ушли в другие места из-за низкой зарплаты и тяжелой работы». После чего следует еще одно умозаключение, которое может позволить себе бывший министр финансов, но никогда не допустит человек, который хотя бы немного погружен в суровую школьную реальность: «Если учителей станет больше, то и нагрузка на учителей уменьшится». Не хочет ли он тем самым сказать, что нагрузка учителей и их зарплата никак друг с другом не связаны? Теряюсь в догадках, честное слово.
Временная уступка
Несколько лет после восстановления независимости эстонское государство вводило в заблуждение русских жителей страны, обещая сохранить иноязычное основное школьное образование. Принятый в 2010 году Закон об основной школе и гимназии никаких особых гарантий в области образования иноязычным жителям не давал, но предполагал, что язык обучения может быть не обязательно государственный. Не буду погружаться в нюансы, но так или иначе в обществе был достигнут определенный консенсус, который всех устраивал, поскольку давал свободу выбора, в первую очередь, родителям.
Но очень скоро выяснилось, что уступка была временной и что-то заставляет подозревать, что уступали не национальным меньшинствам Эстонии, а довольно жестким требованиям международных институций. Требования никуда не делись, но воспользовавшись нестабильной международной обстановкой, эстонские политики одномоментно от своих обещаний отказались и в угоду своим мелким интересам изменили отдельные пункты Закона об основной школе и гимназии. Эстонское государство проигнорировало международные правовые нормы.
Ближе к концу своего трогательного послания, еще раз с удовольствием пнув «команду Кылварта», Пальтс нашел разумным обратиться с призывом «предложить решения». То есть, «мы придумали, а вы решайте, как наши придумки реализовать». Государственный подход, ничего не скажешь.
В ходе нашей дальнейшей переписки Пальтс по-отечески меня пожурил за то, что я не отслеживаю в медиа реализацию предвыборных обещаний «Отечества» и в доходчивой форме объяснил мне, почему «представителям великой нации непонятно, почему это [переход на эстонский язык обучения] произошло так внезапно». Как несложно догадаться, дело во «внезапном повышении риска безопасности». То есть, не будь этого риска, то и желание русских учителей «внести свой вклад в развитие Эстонии и создание больших возможностей для своих учеников» не имело бы никакого значения - несите, что хотите.
На мое предложение подискутировать открыто в прямом эфире Пальтс не откликнулся. Он просто на это не обратил внимания.