ИГОРЬ КАЛАКАУСКАС ⟩ Переписка с бывшим мэром Таллинна о ликвидации русской школы потрясла и возмутила

Дальше в разосланном письме следовал целый абзац, который не грех процитировать полностью: «Основой нынешней ситуации является то, что Эстония решила в сфере образования полностью перейти на эстонский язык обучения. Это не запугивание русских, как пытаются показать разжигающие рознь политики. У этого есть свои логические причины. Этот процесс необратим. Чем раньше мы это поймем, тем лучше для всех, особенно для учителей».

То есть, нас не запугивают, но однозначно подчеркивают, что никто ничего отменять не собирается. Да мы, собственно, это уже поняли, но не до конца уяснили, чем это будет лучше для нас. Самое время рассказать нам о «новых вызовах» и «открывающихся горизонтах», а также о новых эмоциях, которые, согласно задумке парламентариев, должны пережить русские учителя, готовясь выступить перед русскими учениками на эстонском языке. Но об этом мой визави концентрировать свое внимание не захотел, что ему переживания «наиболее образованных представителей русскоязычного общества» (да, именно так и написал!), когда Эстония уже все решила.