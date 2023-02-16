Куда податься учителям, которые могут остаться без работы в ходе реформы? Дождутся ли поддержки от государства родители-одиночки и небольшие семьи? Как перестать нагнетать напряжение вокруг церкви, монументов и ограничений для неграждан?
Дебаты ⟩ Кылварт vs Осиновский: как избежать увольнений учителей, решить спор вокруг пособий, памятников и неграждан?
13:00
Кылварт vs Осиновский: как избежать увольнений учителей, решить спор вокруг пособий, памятников и неграждан?
В дискуссии Rus.Postimees примут участие вице-председатель Центристской партии, мэр Таллинна Михаил Кылварт и член правления Социал-демократической партии, председатель Таллиннского горсобрания Евгений Осиновский. Смотрите прямой эфир в 13:00!
- Инициаторы школьной реформы не скрывают, что педагоги с С1 получат хорошую зарплату, а остальные останутся без работы. Как решать назревающую социальную проблему?
- Что нужно менять в системе пособий для родителей-одиночек и небольших семей?
- Можно ли избежать обострения конфликта между МВД и ЭПЦ МП?
- Успокоит ли общество принятый накануне Закон о советских монументах и символах?
- Продиктован ли только заботой о безопасности Закон об изъятии оружия у неграждан?
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