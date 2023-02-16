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Дебаты ⟩ Кылварт vs Осиновский: как избежать увольнений учителей, решить спор вокруг пособий, памятников и неграждан?

13:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Кылварт vs Осиновский: как избежать увольнений учителей, решить спор вокруг пособий, памятников и неграждан?
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Куда податься учителям, которые могут остаться без работы в ходе реформы? Дождутся ли поддержки от государства родители-одиночки и небольшие семьи? Как перестать нагнетать напряжение вокруг церкви, монументов и ограничений для неграждан?

В дискуссии Rus.Postimees примут участие вице-председатель Центристской партии, мэр Таллинна Михаил Кылварт и член правления Социал-демократической партии, председатель Таллиннского горсобрания Евгений Осиновский. Смотрите прямой эфир в 13:00!

  • Инициаторы школьной реформы не скрывают, что педагоги с С1 получат хорошую зарплату, а остальные останутся без работы. Как решать назревающую социальную проблему?
  • Что нужно менять в системе пособий для родителей-одиночек и небольших семей?
  • Можно ли избежать обострения конфликта между МВД и ЭПЦ МП? 
  • Успокоит ли общество принятый накануне Закон о советских монументах и символах? 
  • Продиктован ли только заботой о безопасности Закон об изъятии оружия у неграждан?
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