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Дебаты ⟩ Агур: учителям с С1 – высокую зарплату, остальные останутся без работы; Тоом: реформа не продумана

"отечественники" vs центристы
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Агур: учителям с С1 – высокую зарплату, остальные останутся без работы; Тоом: реформа не продумана
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  • Агур: не поддерживаю идею о штрафах в 9600 евро, но…
  • Тоом: лишение неграждан права голоса – это очень опасно!
  • Агур: декларация о лояльности для граждан РФ необходима

Где найти учителей с категорией С1? Штраф в 9600 евро – это стимул для учебы? Декларация о лояльности для эстонских граждан России станет нормой?

В предвыборной дискуссии приняли участие кандидаты от Ида-Вирумаа: евродепутат Яна Тоом (Центристская партия) и директор Кохтла-Ярвеской государственной гимназии Хендрик Агур («Отечество»).

Выдержки из беседы:

– Где и как найти в срочном порядке учителей с категорией С1?

Хендрик Агур («Отечество»): – С 1 сентября учителям будет предложена зарплата с коэффициентом 1,5. Это поможет в поиске квалифицированных педагогов в Ида-Вирумаа. Учителя уже сейчас мне звонят и интересуются вакансиями.

– Квалифицированных педагогов, владеющих эстонским языком, хватит на всех?

Хендрик Агур: – Нет, не хватит. Не верю в то, что педагоги с 30-летним стажем, так и не выучившие эстонский язык, справятся с этой задачей теперь. К сожалению, некоторые из них останутся без работы. Для них придется подыскать другие варианты, но это уже не относится к образованию, это из разряда социальных проблем. Жаль, но таковы реалии: часть педагогов останется без работы.

Яна Тоом (Центристская партия): – Уже сегодня не соответствует требуемому уровню более 2000 учителей. Если мы повысим требования, то эту цифру можно смело умножать на два. Забавно, что человек, представляющий партию «Отечество», признает, что нереально, чтобы все педагоги выучили эстонский язык. Уточню также, что зарплата с коэффициентом 1,5 составит 2600 евро. Это приведет к маятниковой миграции. Люди с низкой зарплатой поедут, например, из Ляэне-Вирумаа в Ида-Вирумаа, будут селиться на 4 дня в гостиницу Inger и работать вахтенным методом. Но главная проблема в другом – зарплата преподавателей вузов будет ниже. Идея с подготовкой учителей провалится в результате повышения цены услуги в отдельно взятом уезде. Нарвский колледж уже сейчас в ужасе: там говорят, что у них все кадры разбегутся, пойдут работать учителями. Чудесная реформа не продумана ни с одного конца.

Когда Хендрик Агур возглавил гимназию Кохтла-Ярве, там училось 296 учеников, а сейчас осталось 150. И это при том, что гимназия располагает бешенными ресурсами, там стоимость обслуживания одного ученика – на порядок выше, чем в любой другой школе страны. Это такой опорно-показательный колхоз, как в советские времена. Однако, народ оттуда разбежался.

Хендрик Агур: – Объясню, почему разбежались ученики. В первый год 100 человек перешли в Йыхви и Силламяэ, где до сих пор можно учиться на русском языке.

Яна Тоом: – И еще там можно есть второе блюдо без ножа. Мы все помним эту историю.

Хендрик Агур: – Не будем об этом! Дело в том, что ученики, пришедшие в нашу гимназию, не владели языком и не были готовы продолжать обучение на эстонском. В результате они выбрали путь наименьшего сопротивления.

Теперь Силламяэская гимназия станет госгимназией и Йыхвиская гимназия прекратит преподавать на русском, и всё изменится. Все окажутся в условиях равной конкуренции.

Яна Тоом: – У меня вопрос к вам, как к первому номеру Isamaa в Ида-Вирумаа: если вы знаете, что дети уходят в школы, где даже 60х40, по вашим словам, преподается только на бумаге, то как вы можете настаивать на 100-процентном обучении на эстонском языке, если предыдущую задачу, поставленную 10 лет назад, до сих пор не выполнили? Где логика?

Хендрик Агур: – Это большая дилемма, особая ситуация в Ида-Вирумаа. Но поверьте, скоро все изменится!

Яна Тоом: – А эстонцев-то где столько возьмете?

Хендрик Агур: – Не нужно столько эстонцев. Достаточно набрать людей, которые возьмут курс на то, чтобы вести обучение на эстонском.

Яна Тоом: – Понятно, что эстонский нужно учить. Но реально ли все это сделать к 2030 году?

Хендрик Агур: – Все возможно, было бы желание со стороны директоров и местных самоуправлений.

Яна Тоом: – В Нарве на эстонском языке официально говорит 3% населения. И вместо того, чтобы устроить внутри Эстонии своеобразную программу Erasmus по обмену для школьников, вы идете в школу со штрафами по 10 000 евро. Зачем?

– В программе «Отечества» заявлено увеличение штрафов до 9600 евро. Может ли это стимулировать учителей учить язык?

Хендрик Агур: – Знаю-знаю об этом предложении. И не поддерживаю его. Отмечу, что я не член Isamaa, а просто баллотируюсь в данный момент от этой партии.

Яна Тоом: – Вы поддерживаете их идеологию!

Хендрик Агур: – Не на 100%.

Яна Тоом: – Это же та самая партия, которая говорила, что ваш спектакль «Красная стрела» — это как осквернение могил в годовщину независимости Эстонии. А вы поддерживаете их идеологию.

Хендрик Агур: – Я поддерживаю только основные установки партии. А на концерте «Красная стрела» вы ведь тоже присутствовали. Нормально, по-моему, было.

Яна Тоом: – Только вот вашей нынешней партии это очень не понравилось.

Хендрик Агур: – Я знаю, и на этой почве даже случился конфликт. Но я до сих пор убежден, что в этом не было ничего неправильного. Времена были другие! И давайте больше не будем об этом.

Яна Тоом: – А зачем вы их поддерживаете?

Хендрик Агур: – Я поддерживаю основные ценности Isamaa. И хотя идею о повышении штрафов до 9600 евро я не разделяю, это даст сигнал о необходимости изучения эстонского языка.

– Почему центристы не выражают в своей программе позицию по поводу Языковой инспекции?

Яна Тоом: – Дело в том, что наша поправка о снижении штрафов прошла и не было необходимости упоминать это отдельно. Однако в программу вписано, что мы не согласны с переводом школ на эстонский язык в рамках политической кампании. Считаем, что нужно сохранить систему погружения, которая в результате перехода может быть просто похоронена. У нас также есть пункт о предоставлении оплачиваемого отпуска для изучения эстонского языка.

Хендрик Агур: – Думаю, что в ближайшие 3–5 лет новое поколение будет заинтересовано идти учиться на учителя. Конечно, сейчас будет сложно, но это нужно пережить.

– Хотелось бы обсудить еще один пункт из программы «Отечества». Вы предлагаете узаконить декларацию о лояльности для местных граждан России. Реализуемо ли это в Эстонии?

Хендрик Агур: – Оцениваю эту идею позитивно. Если человек нелоялен, настроен враждебно к Эстонии, зачем нам это нужно. Особенно, если он еще хочет приобрести здесь недвижимость. Одно дело – для себя, другое дело – несколько объектов недвижимости, приобретенные неизвестно на какие деньги.

– Это требование будет применяться поголовно ко всем гражданам России, проживающим в Эстонии? Предполагается, что сразу все – нелояльны Эстонии, и им придется пройти тест?

Яна Тоом: – Там не просто тест. Isamaa полагает, что этим людям придется осудить путинскую агрессию в Украине, подписав соответствующую декларацию. Те, кто ее не подпишут, согласно идее Isamaa, будут депортированы из Эстонии. Это изумляет. Видимо, министр юстиции, член Isamaa Леа Данильсон-Ярг не читала Конституцию, где параграф 41 четко говорит о том, что нельзя никого дискриминировать из-за убеждений. Можно считать, что Крым – российский, что Земля – плоская, и пить мочу. Нельзя подобное запретить в демократическом государстве. Если это не пропагандируется и не разжигается, то оно абсолютно законно. С точки зрения Конституции и Европейской хартии о правах человека, данный пункт в программе Isamaa можно расценивать как дискриминацию.

Хендрик Агур: – Я был бы с вами согласен ровно до 24 февраля минувшего года.

Яна Тоом: – А Конституцию у нас отменили с 25 февраля?

Хендрик Агур: – Не хочу даже спорить! Когда идет война, такая постановка вопроса оправдана.

– Лишат ли неграждан права голоса на местных выборах?

Хендрик Агур: – Поддерживаю данный пункт в программе Isamaa. Неграждане могут выбрать в пользу гражданства Эстонии, и тогда у них все будет хорошо.

Яна Тоом: – В Нарве население около 45 000 человек, из них российских граждан – 19 000. Плюс около 5000 серопаспортников. Больше половины населения города – неграждане Эстонии. Значит, этим муниципалитетом будут руководить без учета мнения 60% населения Нарвы? И, судя по статистике, это наименее обеспеченная категория людей, наиболее уязвимая. В результате, у нас будет политика с правым уклоном, которая не будет считаться с огромным количеством людей. Это же очень опасно!

Хендрик Агур: – Опасность в том, что 28 000 граждан РФ поддержали на выборах президента Путина.

Яна Тоом: – В Эстонии живет около 80 000 граждан России, из которых около 60 000 вообще не участвовали в выборах президента РФ, потому что их это просто не колышет.

Подробнее в повторе!

Яна Тоом vs Хендрик Агур: учителя с С1, языковые штрафы, декларация о лояльности – не проблема?
Яна Тоом vs Хендрик Агур: учителя с С1, языковые штрафы, декларация о лояльности – не проблема? Фото: Eero Vabamägi
  • Как привлечь учителей с категорией С1 в школу? Где их взять?
  • Кто мешает учителям выучить эстонский? Почему центристы называют переход политической кампанией?
  • Каким образом языковые штрафы, увеличенные до 9600 евро, могут стимулировать учителей учить язык? 
  • Декларация о лояльности для граждан России: реализуемо ли предложение «Отечества»?
  • Как далеко Эстония может зайти в ограничении прав граждан России на владение недвижимостью?
  • Лишат ли неграждан права голоса на местных выборах? 
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