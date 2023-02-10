Дебаты ⟩ Агур: учителям с С1 – высокую зарплату, остальные останутся без работы; Тоом: реформа не продумана

Яна Тоом: – А эстонцев-то где столько возьмете?

Хендрик Агур: – Не нужно столько эстонцев. Достаточно набрать людей, которые возьмут курс на то, чтобы вести обучение на эстонском.

Яна Тоом: – Понятно, что эстонский нужно учить. Но реально ли все это сделать к 2030 году?

Хендрик Агур: – Все возможно, было бы желание со стороны директоров и местных самоуправлений.

Яна Тоом: – В Нарве на эстонском языке официально говорит 3% населения. И вместо того, чтобы устроить внутри Эстонии своеобразную программу Erasmus по обмену для школьников, вы идете в школу со штрафами по 10 000 евро. Зачем?

– В программе «Отечества» заявлено увеличение штрафов до 9600 евро. Может ли это стимулировать учителей учить язык?

Хендрик Агур: – Знаю-знаю об этом предложении. И не поддерживаю его. Отмечу, что я не член Isamaa, а просто баллотируюсь в данный момент от этой партии.

Яна Тоом: – Вы поддерживаете их идеологию!

Хендрик Агур: – Не на 100%.

Яна Тоом: – Это же та самая партия, которая говорила, что ваш спектакль «Красная стрела» — это как осквернение могил в годовщину независимости Эстонии. А вы поддерживаете их идеологию.

Хендрик Агур: – Я поддерживаю только основные установки партии. А на концерте «Красная стрела» вы ведь тоже присутствовали. Нормально, по-моему, было.

Яна Тоом: – Только вот вашей нынешней партии это очень не понравилось.