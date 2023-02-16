Дебаты ⟩ Уволить всех без С1? Осиновский: это нереально и неправильно! Кылварт: тысячи педагогов не будут востребованы

Осиновский: – Объясню. Действительно в политике могут участвовать граждане Эстонии, в том числе церковные люди. Другой вопрос – в какой мере церковь как общественный институт может участвовать в политических процессах. Закон этого не запрещает, но Конституция гласит, что Эстония – светское государство, что означает, что государственной церкви у нас нет. Отношусь с большим скепсисом к тому, когда церковь как общественный институт начинает указывать, за кого можно голосовать, за кого – нельзя; какие законы принимать, а какие – нет.
Кылварт: – Разделение церкви и государства предполагает, что церковь не участвует в управлении государством, но это не означает, что церковь не может участвовать в политической деятельности. В данном случае нет законных оснований для обвинения церкви в том, что она принимает участие в политической жизни. Тем более, что на этот раз церковь оказалась жертвой ситуации, их просто подставили.
– Успокоит ли общество принятый накануне Закон о советской символике и монументах? Насколько эта тема будет важна после выборов?
Осиновский: – Думаю, что не очень важна.
– Это чисто предвыборная тема?
Осиновский: – Скорее, да. Кроме того, с юридической точки зрения этот закон – абсолютно некачественный. Надеюсь, что президент его не провозгласит.
– Напомните, как соцдемы голосовали за «некачественный» закон?
Осиновский: – Часть – за, часть – против. Мы все понимаем, в какой политической обстановке находимся, но юридические недоработки нельзя отрицать. На мой взгляд, такой закон выполнить просто невозможно, потому что местным самоуправлениям придется решать, какой из символов является памятью об оккупационном времени, а какой – ее оправдывает.