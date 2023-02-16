Дебаты ⟩ Уволить всех без С1? Осиновский: это нереально и неправильно! Кылварт: тысячи педагогов не будут востребованы

Осиновский: – Это для нас не политический вопрос, это вопрос ведомства. Как признал сам митрополит Евгений, он был втянут в политическую провокацию со стороны определенной группы деятелей, и я рад, что конфликт разрешился таким образом, что на сегодня тема закрыта.

– А можно ли было решить этот вопрос поспокойнее, без требований лишить митрополита ВНЖ?

Осиновский: – Нужно понимать, что геополитическая ситуация в нашем регионе обострилась и подобные ситуации вызывают эмоции в обществе. Православная церковь в России четко занимает провоенную позицию, поэтому их представители здесь находятся под пристальным вниманием общества.

Кылварт: – Во-первых, нет ни одного законодательного акта, который бы запрещал церковным людям участвовать в политике. Насколько мне известно, в рядах социал-демократов даже баллотируется один священник лютеранской церкви. Что касается православной церкви, то, конечно, все понимают, в каком мире мы сейчас живем. Но мне кажется, что в данном случаем можно было бы проявить элементарную человечность. Церковь – это не просто организация, которая курируется из головного штаба. Православная церковь в Эстонии – это древнейшая религиозная конфессия с большой историей общины, насчитывающей десятки тысяч прихожан, которые приходят в церковь ради общения с Богом, а не для общения с организацией или митрополитом.