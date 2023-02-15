Спортсменка Кармен Бруус о наказании тренера Мехиса Виру: на мой взгляд, решение очень нечестное и несправедливое

«У меня за плечами успешный, но психологически сложный год в спорте. Обвинения в адрес моего тренера мне непонятны, поскольку мои тренеры Керсти и Мехис Виру всегда относились ко мне с уважением и поддержкой и заботились о моем благополучии как на тренировках, так и на соревнованиях. Именно благодаря им я добилась очень важных для себя результатов в титульных соревнованиях в прошлом году. От EKJL (Союз легкой атлетики Эстонии) я не чувствовала такой же поддержки.