Союз легкой атлетики Эстонии сегодня объявил о бессрочном отрастранении тренера Мехиса Виру от работы в спортивной сфере. Его самой известной нынешней ученицей является прыгунья в высоту Кармен Бруус, занявшая седьмое место на чемпионате мира. Для Бруус обвинения в адрес ее тренера непонятны.
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Спортсменка Кармен Бруус о наказании тренера Мехиса Виру: на мой взгляд, решение очень нечестное и несправедливое
Спортсменка Кармен Бруус о наказании тренера Мехиса Виру: на мой взгляд, решение очень нечестное и несправедливое
Rus.Postimees публикует перевод полного текста заявления Бруус.