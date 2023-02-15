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Спортсменка Кармен Бруус о наказании тренера Мехиса Виру: на мой взгляд, решение очень нечестное и несправедливое

, руководитель спортивного отдела Postimees
Спортсменка Кармен Бруус о наказании тренера Мехиса Виру: на мой взгляд, решение очень нечестное и несправедливое
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Кармен Бруус.
Кармен Бруус. Фото: Mihkel Maripuu

Союз легкой атлетики Эстонии сегодня объявил о бессрочном отрастранении тренера Мехиса Виру от работы в спортивной сфере. Его самой известной нынешней ученицей является прыгунья в высоту Кармен Бруус, занявшая седьмое место на чемпионате мира. Для Бруус обвинения в адрес ее тренера непонятны.

Rus.Postimees публикует перевод полного текста заявления Бруус.

«У меня за плечами успешный, но психологически сложный год в спорте. Обвинения в адрес моего тренера мне непонятны, поскольку мои тренеры Керсти и Мехис Виру всегда относились ко мне с уважением и поддержкой и заботились о моем благополучии как на тренировках, так и на соревнованиях. Именно благодаря им я добилась очень важных для себя результатов в титульных соревнованиях в прошлом году. От EKJL (Союз легкой атлетики Эстонии) я не чувствовала такой же поддержки.

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