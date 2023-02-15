Под Луганском обнаружены новые захоронения: возможно, это могилы бойцов ЧВК «Вагнер»

Официально Кремль не комментирует участие заключенных в боевых действиях в Украине. Но по меньшей мере одного заключенного, воевавшего в составе ЧВК «Вагнер» лично наградил президент России.

«Звонил, писал, а потом просто пропал»

Странички полных тезок большинства мужчин, похороненных под Луганском, можно найти в соцсетях. Судя по публикациям, только один из них был сиротой, и еще несколько человек большую часть жизни провели в заключении и, возможно, не имели близких людей за пределами колоний. Большинство же постоянно контактировали с родными и друзьями.

«Мы с сыном постоянно были на связи. И в колонии, и вот потом. Он позвонил мне в начале сентября из Луганска. Сказал, что с первого сентября подписал контракт с ЧВК "Вагнер", попросил мои данные, чтобы зарплата мне его пришла», - сказала Би-би-си мать одного из заключенных.

Фото: TASS

«Потом он в госпиталь попал, был ранен, но не сильно - осколок в икру попал. Другие люди его в госпитале тоже видели, говорили ничего страшного. Последний раз сын выходил на связь 18 сентября. А на табличке с кладбища стоит дата гибели 15 сентября. Как это так, ничего не сходится?» - сказала женщина.