Научный совет: Мартин Хельме делает для общественности ложные заявления

В интервью Postimees Хельме сказал, что считает вакцинацию от Covid-19 крупнейшей медицинской катастрофой нашего времени.

«Мы единственная политическая партия, которая заявляет, что выступает за свободу вакцинации. Мы никогда не допустим введения принудительной вакцинации в Эстонии. На самом деле проблема заключается в вакцинах против коронавируса, которые не соответствуют определению вакцины, то есть не предотвращают инфекцию или болезнь» - заявил Хельме.

В том же интервью он утверждал, что вакцинированные люди более восприимчивы к заболеваниям. «Самые последние исследования, опубликованные в журнале Lancet и других источниках, показывают, что чем больше человек привит, тем слабее его сопротивляемость болезням. Эти вакцины значительно ухудшили здоровье человека. Я скажу даже больше того: это самая большая катастрофа в области здравоохранения, которая произошла в современности», - сказал Хельме.

Научный совет: вакцины спасли сотни жизней

Научный совет по изучению коронавируса отреагировал на заявление Хельме. Члены научно-консультативного совета Рут Калда, Трийн Вихалемм, Майт Альтметс, Яанус Харро, Пярт Петерсон, Маргус Варьяк и руководитель Тойво Майметс подчеркивают, что взгляды Хельме на вакцины противоречат имеющейся научной информации.

Майметс пояснил, что на сегодняшний день в мире введено более 13 миллиардов доз вакцин против коронавируса, а их эффективность и безопасность оценивались как производителями, так и многими научными организациями в течение трех лет.

«Хорошим примером является недавний анализ Кокрановской группы 41 различных клинических испытаний с участием 12 используемых вакцин и более полумиллиона человек. Результаты убедительно показывают, что используемые нами вакцины на основе РНК- и аденовирусов значительно снижают заболеваемость коронавирусной инфекцией, количество госпитализаций с более тяжелыми симптомами и смертность. Только в Эстонии, по подсчетам профессора Кристы Фишер, вакцины спасли сотни жизней», - подчеркнул Майметс.

Согласно действующему законодательству, в Эстонии нет принудительной вакцинации, подчеркнул Майметс.