На этой неделе председатель EKRE Мартин Хельме дал интервью Postimees, которое вызвало бурную реакцию. Вчера на обвинения Хельме в том, что представители Сил обороны лгали общественности, ответил генерал-майор Вейко-Велло Пальм, а теперь заявления Хельме комментируют ученые и эксперты Научного совета.
Научный совет: Мартин Хельме делает для общественности ложные заявления
В интервью Postimees Хельме сказал, что считает вакцинацию от Covid-19 крупнейшей медицинской катастрофой нашего времени.
«Мы единственная политическая партия, которая заявляет, что выступает за свободу вакцинации. Мы никогда не допустим введения принудительной вакцинации в Эстонии. На самом деле проблема заключается в вакцинах против коронавируса, которые не соответствуют определению вакцины, то есть не предотвращают инфекцию или болезнь» - заявил Хельме.
В том же интервью он утверждал, что вакцинированные люди более восприимчивы к заболеваниям. «Самые последние исследования, опубликованные в журнале Lancet и других источниках, показывают, что чем больше человек привит, тем слабее его сопротивляемость болезням. Эти вакцины значительно ухудшили здоровье человека. Я скажу даже больше того: это самая большая катастрофа в области здравоохранения, которая произошла в современности», - сказал Хельме.
Научный совет: вакцины спасли сотни жизней
Научный совет по изучению коронавируса отреагировал на заявление Хельме. Члены научно-консультативного совета Рут Калда, Трийн Вихалемм, Майт Альтметс, Яанус Харро, Пярт Петерсон, Маргус Варьяк и руководитель Тойво Майметс подчеркивают, что взгляды Хельме на вакцины противоречат имеющейся научной информации.
Майметс пояснил, что на сегодняшний день в мире введено более 13 миллиардов доз вакцин против коронавируса, а их эффективность и безопасность оценивались как производителями, так и многими научными организациями в течение трех лет.
«Хорошим примером является недавний анализ Кокрановской группы 41 различных клинических испытаний с участием 12 используемых вакцин и более полумиллиона человек. Результаты убедительно показывают, что используемые нами вакцины на основе РНК- и аденовирусов значительно снижают заболеваемость коронавирусной инфекцией, количество госпитализаций с более тяжелыми симптомами и смертность. Только в Эстонии, по подсчетам профессора Кристы Фишер, вакцины спасли сотни жизней», - подчеркнул Майметс.
Согласно действующему законодательству, в Эстонии нет принудительной вакцинации, подчеркнул Майметс.
Что можно сказать о комментариях Хельме по поводу исследований, опубликованных в Lancet? «Никто из членов Научного совета не сталкивался со статьей, якобы опубликованной в Lancet, согласно которой "чем больше человек вакцинирован, тем слабее его сопротивляемость болезням", и мы не считаем такое утверждение достоверным», - сказал Майметс.