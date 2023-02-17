Фотоновость ⟩ В Выру заменили советские монументы

Чтобы избежать возможных провокаций, было решено заменить монументы так, чтобы привлечь минимальное внимание общественности, сообщила городская управа Выру.

Они были убраны уже вчера утром. Каждый памятник был заменен на нейтральную надгробную плиту, выполненную в национальном дизайне.