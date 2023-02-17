В Выру убрали три советских монумента, расположенных на территории города, и заменили их надгробными плитами.
Фотоновость ⟩ В Выру заменили советские монументы
В Выру заменили советские монументы
Чтобы избежать возможных провокаций, было решено заменить монументы так, чтобы привлечь минимальное внимание общественности, сообщила городская управа Выру.
Они были убраны уже вчера утром. Каждый памятник был заменен на нейтральную надгробную плиту, выполненную в национальном дизайне.
В прошлом году правительство республики приняло решение о том, что монументы с оккупационной символикой должны быть убраны из общественных мест Эстонии.
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