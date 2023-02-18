Интервью ⟩ «Не сразу понимаешь, что это не учения»: россиянин, уехавший в Украину, вспоминает начало войны

Не воспринимается ли помощь Запада как недостаточная? Например, Эстония говорит об усилении помощи и напоминает о ее недостаточности.

Любая помощь воспринимается как необходимая. Это помощь, какие тут могут быть нарекания! Другой вопрос: почему не удалось предотвратить ситуацию, когда эта помощь в таких объемах понадобилась? Где была западная разведка, где были социологические институты, изучавшие Россию на больших бюджетах, где была советология, которая изучала феномен путинской эпохи со всей ее пропагандой и насилием?