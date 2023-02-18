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Интервью ⟩ «Не сразу понимаешь, что это не учения»: россиянин, уехавший в Украину, вспоминает начало войны

Ян Левченко
, журналист
«Не сразу понимаешь, что это не учения»: россиянин, уехавший в Украину, вспоминает начало войны
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Фото: личный архив

После аннексии Крыма и начала интервенции на Донбассе Украина приняла множество переселенцев из России, не готовых мириться с действиями своего государства. Как они встретили начало войны? Пришлось ли отвечать за гражданство страны-агрессора? На вопросы Rus.Postimees отвечает Антон Мырзин – гражданин России, получивший в Украине подзащитный статус еще восемь лет назад.

Не воспринимается ли помощь Запада как недостаточная? Например, Эстония говорит об усилении помощи и напоминает о ее недостаточности.

Любая помощь воспринимается как необходимая. Это помощь, какие тут могут быть нарекания! Другой вопрос: почему не удалось предотвратить ситуацию, когда эта помощь в таких объемах понадобилась? Где была западная разведка, где были социологические институты, изучавшие Россию на больших бюджетах, где была советология, которая изучала феномен путинской эпохи со всей ее пропагандой и насилием?

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