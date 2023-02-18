После аннексии Крыма и начала интервенции на Донбассе Украина приняла множество переселенцев из России, не готовых мириться с действиями своего государства. Как они встретили начало войны? Пришлось ли отвечать за гражданство страны-агрессора? На вопросы Rus.Postimees отвечает Антон Мырзин – гражданин России, получивший в Украине подзащитный статус еще восемь лет назад.
Для подписчиков
Интервью ⟩ «Не сразу понимаешь, что это не учения»: россиянин, уехавший в Украину, вспоминает начало войны
«Не сразу понимаешь, что это не учения»: россиянин, уехавший в Украину, вспоминает начало войны
Не воспринимается ли помощь Запада как недостаточная? Например, Эстония говорит об усилении помощи и напоминает о ее недостаточности.
Ключевые слова