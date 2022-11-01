Интервью ⟩ Почему российские женщины молчат, когда умирают их мужчины

– Эдуард Вениаминович Лимонов – путинский холуй, такой же, как Дугин. Никакой гениальностью, на мой взгляд, там не пахнет. В свое время он был талантливым человеком. Но этот талант быстро испарился, и он, в общем, сделал то, что от него требовали или то, что требовало его тщеславие. Или это совпало. Он же в итоге просто обслуживал так называемую томатную гэбню, которая стала кровавой. Да, в основу нынешней власти легли брошюры НБП и бред Дугина. Но это ни в коей мере не говорит об их талантах. Это говорит просто о том, что в один прекрасный момент бандиты из питерской подворотни и псевдоинтеллектуалы сошлись. Было много лишних денег, на месте Лимонова и Дугина мог оказаться кто угодно. Просто им захотелось вот такой дизайн к своему безумию. На самом деле путинизм, рашизм состоялся бы без всякой идеологии, просто за счет денег, которые в него вложены и за счет инертности Запада и россиян. Рашизм и путинизм подобны вооруженному колхозу, курице, которая бежит без головы куда-то вперед. И все знают, что она скоро завалится, но она все бежит и бежит. А что она там кричит при этом? «Россия все – остальное ничто», или что-то еще, это лишь белый шум, которому придается чрезмерное значение.