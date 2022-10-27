Шум о готовности Путина к переговорам – подготовка к саммиту G20

– Да. Это будет работать. Но далеко не для всех. Русские всегда гордились тем, что, если уж они и побеждали противника, они побеждали его на своей земле. А сейчас речь идет об оккупационной войне, и сами участники военных действий это признают. Что несмотря на захваченные территории, украинские города, они чувствуют эту атмосферу и видят, что они не освободители, а захватчики. Причем крайне жестокие. Они ощущают этот протест на земле. Я это знаю по свидетельствам моих друзей, знакомых, которые сейчас находятся на территориях под оккупантом. Так что вот эта мотивация «пойду за границу на войну и буду мстить», мне кажется выдумкой российских идеологов. На самом деле все происходит не так.

– Когда Зеленский говорит, что сообщение о готовности Путина к переговорам адресовано внутренней аудитории РФ, он же как раз вот эту вашу мысль о зреющем внутри РФ бунте и пытается подогреть?