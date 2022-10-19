Эксклюзивное интервью ⟩ «Эвакуация» Херсона – прикрытие позора России

– Трудно сказать. Вчера ВСУ показали, что они уже в селе Александровка. Это уже даже не Днепр, а, фактически, море.





Проблема с ответом на вопрос о сроках освобождения Херсона очень простая: тактика наших вооруженных сил. Мы не берем врага в лоб. Мы выдавливаем противника. Мы делаем все, чтобы противник сам ушел. Поэтому у нас и нет котлов с кучей пленных. Их солдаты сами сдаются в плен, потому что выбор идти назад, или вперед. А назад – это риск быть расстрелянным. Вперед – есть гарантия, что они больше не будут воевать, когда сдадутся. Ставить задачу захвата тысяч пленных… Они нам просто не нужны. Наша задача – сохранение местного населения, своих бойцов и инфраструктуры. И поэтому нет штурмовых операций, как делают русские. Как они Северодонецк брали, или берут Бахмут. Закидывая трупами. Наши пытаются обходить, перерезать логистические пути, в том числе с помощью артиллерии и РСЗО. И, таким образом, дают понять противнику, что у него нет другого выхода, кроме как уходить. Поэтому они все кидают и уходят.И по Херсону они поняли, что надо уходить им, поэтому и начались все их заявления. И действия. Но этого следовало ожидать после того, как они восемь месяцев назад на правый берег Днепра пошли. Если бы они взяли Николаев и пошли на Одессу, то это было бы понятно. Но когда они остались на этом маленьком плацдарме, а мы с августа месяца перекрыли им логистику, решение уходить надо было принимать еще тогда. Затягивали. Им нужна была картинка, что они хотя бы один областной центр захватили за этот период.