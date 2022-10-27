Президент Гвинеи-Бисау привез в Киев послание из Кремля

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало утверждает, что президент России Владимир Путин готов к переговорам с лидером Украины Владимиром Зеленским. Африканский политик заявил об этом на совместном брифинге с Зеленским в Киеве.

«Вчера я был в России, встречался с президентом Путиным, который попросил меня передать вам послание, поговорить с вами. Он мне сказал, что готов к переговорам с президентом Зеленским», — заявил лидер Гвинеи-Бисау. Запись опубликована Офисом президента Украины.

Прежде чем говорить о переговорах, России нужно отказаться от обстрелов украинской инфраструктуры, блокировки портов в Черном море и ядерного шантажа, ответил Зеленский.

«Это такой диалог. Вместо слов на тебе 400 ракет. В целом мы, россияне, про мир, но вот такой вам диалог, — сказал Зеленский. — Что касается сигналов с российской стороны. Я сказал, чтобы были мосты между теми или иными странами, нужно, чтобы не взрывали инфраструктуру. Тогда, возможно, в будущем про что-то можно говорить. Другой вопрос — с кем говорить».

4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором говорится о невозможности вести переговоры с действующим президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский допускает, что послание от Путина, которое привез в Киев Умару Сисоку Эмбало, это «спланированная риторика», направленная на обеспокоенную российскую аудиторию и аудиторию тех стран, которые пока еще не разорвали отношений с РФ.