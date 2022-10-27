Президент африканской республики Гвинея-Бисау передал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сообщение от Путина о том, что президент РФ готов к переговорам. Президент Украины ответил, что общение невозможно без прекращения огня со стороны ВС РФ. Позже «Медуза» со ссылкой на РИА Новости сообщила, что Путин не просил президента Гвинеи-Бисау передавать никаких посланий Зеленскому.
Президент Гвинеи-Бисау привез в Киев послание из Кремля
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало утверждает, что президент России Владимир Путин готов к переговорам с лидером Украины Владимиром Зеленским. Африканский политик заявил об этом на совместном брифинге с Зеленским в Киеве.
«Вчера я был в России, встречался с президентом Путиным, который попросил меня передать вам послание, поговорить с вами. Он мне сказал, что готов к переговорам с президентом Зеленским», — заявил лидер Гвинеи-Бисау. Запись опубликована Офисом президента Украины.
Прежде чем говорить о переговорах, России нужно отказаться от обстрелов украинской инфраструктуры, блокировки портов в Черном море и ядерного шантажа, ответил Зеленский.
«Это такой диалог. Вместо слов на тебе 400 ракет. В целом мы, россияне, про мир, но вот такой вам диалог, — сказал Зеленский. — Что касается сигналов с российской стороны. Я сказал, чтобы были мосты между теми или иными странами, нужно, чтобы не взрывали инфраструктуру. Тогда, возможно, в будущем про что-то можно говорить. Другой вопрос — с кем говорить».
4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором говорится о невозможности вести переговоры с действующим президентом России Владимиром Путиным.
Зеленский допускает, что послание от Путина, которое привез в Киев Умару Сисоку Эмбало, это «спланированная риторика», направленная на обеспокоенную российскую аудиторию и аудиторию тех стран, которые пока еще не разорвали отношений с РФ.
На сайте Кремля по итогам встреч Путина с президентом Гвинеи-Бисау в словах российского лидера нет ничего про Украину и миссию Эмбало быть посыльным у президента РФ. При этом об Украине говорил президент африканской республики.
«Вы видите, что сегодня ситуация, существующая в связи с войной двух братских государств, России и Украины, а также в том, что касается зерна и удобрений, заблокировала успехи во всём мире. Это очень важное событие. Мы думаем и надеемся, что мы сможем найти путь для того, чтобы мы могли установить диалог между двумя братскими государствами», - говорил в Кремле Умару Сисоку Эмбало.
Путин не первый раз намекает на готовность закончить войну, но после каждого такого заявления следуют новые удары по гражданской инфраструктуре Украины и мирному населению.
В своем телеграм-канале «Медуза» сообщает, что на самом деле Путин не просил президента Гвинеи-Бисау передавать Зеленскому «специфических посланий» по поводу готовности к переговорам. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Путин, по словам Пескова, рассказал Умару Сисоку Эмбало всю историю переговоров с Украиной, которая, по версии Кремля, закончилась отказом со стороны Киева:
«Подчеркнул, что подобное нежелание вести переговоры и отказ от согласованных пониманий произошел явно по указу Вашингтона. Это совершенно очевидно. Сейчас РФ не меняет свои позиции – готова обеспечивать свои интересы за столом переговоров и хочет этого».
16 сентября Путин заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, что сделает все, чтобы война «прекратилась как можно быстрее». Однако с тех пор ВС РФ не отказались, а наоборот усилили ракетные удары по крупным городам Украины. Количество жертв среди мирного населения Украины с середины сентября выросло больше чем на 2000 человек. ООН подтверждает 16 150 жертв среди гражданского населения Украины. Убиты более 400 детей.
21 октября лидер Турции Эрдоган заявил, что Путин стал более открыт для переговоров с Киевом.
Война Путина с Украиной продолжается уже 246 дней.