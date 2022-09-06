ООН: в августе в Украине погибли 294 мирных жителя

Среди гражданских жертв, которых сотрудники УВКПЧ смогли зарегистрировать в августе, 868 украинцев были ранены, а 294 мирных жителя убиты. Среди погибших 80 мужчин, 79 женщин, 3 девочки, 6 мальчиков и 126 взрослых, пол которых пока неизвестен.

95 процентов жертв (287 убитый, 821 раненый) связаны с применением взрывного оружия с широким поражающим действием. 5 процентов убитых и раненых – жертвы мин.

Общее число жертв с 24 февраля достигло отметки 13 917 человек. За неделю с публикации предыдущей сводки жертв стало больше на 200 человек.

«С 24 февраля по 4 сентября 2022 года УВКПЧ зафиксировало 13 917 жертв среди гражданского населения Украины: 5 718 убитых и 8 199 раненых», –сказано в сообщении ведомства Мишель Бачелет.

Среди убитых – 2214 мужчин, 1526 женщин, 151 девочка и 186 мальчиков, а также 35 детей и 1606 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди раненых – 1693 мужчины, 1250 женщин, 179 девочек и 245 мальчиков, а также 211 детей и 4621 взрослый, пол которых пока неизвестен.

На территориях, которые не были подконтрольны Киеву на момент начала широкомасштабной войны, погибли 324 человека, 1250 получили ранения. Все остальные жертвы относятся к регионам Украины, которые контролировал Киев.

«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения», – уточняют в ООН.

С начала лета, когда ООН подтверждала 9 197 жертв среди гражданского населения Украины, количество жертв выросло больше, чем на три с половиной тысячи человек. В начале августа страшная статистика насчитывала уже 12 867 жертв.