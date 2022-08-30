Более двухсот мирных жителей Украины стали жертвами войны всего за неделю

Ведомство Мишель Бачелет снова фиксирует рост жертв среди гражданских лиц Украины. За неделю с момента публикации предыдущей сводки УВКПЧ ООН количество убитых мирных жителей выросло на 76 человек, в том числе был убит еще один ребенок. Количество раненых гражданских лиц в Украине за минувшую неделю увеличилось на 165 человек.

«С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, по 28 августа 2022 года УВКПЧ зафиксировало 13 718 жертв среди гражданского населения в стране: 5 663 убитых и 8 055 раненых», – сказано в новом сообщении.

«На территории, подконтрольной вооруженным силам России и связанным с ними вооруженным формированиям, 314 убитых и 1210 раненых»,– сообщают в УВКПЧ, уточняя, что все остальные жертвы относятся к территориям, которые контролирует Киев.

По-прежнему большинство зафиксированных жертв среди гражданского населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, реактивных снарядов и ударов с воздуха.

«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения», – уточняют в ООН.

Правозащитникам удалось подтвердить убийства 268 мирных жителей, которые произошли в течение августа. С 1 по 28 августа были ранены 795 гражданских лиц. Лишь пять процентов жертв связаны с подрывами на минах. 95 процентов погибших и пострадавших в августе – жертвы применения взрывного оружия с широким поражающим действием.

По данным ООН, с момента российского вторжения в Украину 24 февраля почти треть 44-миллионного населения этой страны вынуждена была покинуть свои дома. Это крупнейший миграционный кризис с конца Второй мировой войны.