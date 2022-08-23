ООН заявляет о незаконности «международного трибунала» в Мариуполе

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выражает обеспокоенность после сообщений о том, что РФ и связанные с ней боевики на Донбассе планируют судить украинских военнопленных в так называемом «международном трибунале» в Мариуполе.

«На фотографиях и видеозаписях, опубликованных в СМИ и в социальных сетях, видно, как в мариупольской филармонии строят металлические клетки, по-видимому, для удержания военнопленных во время судебного разбирательства», – сказано 23 августа в сообщении на сайте ведомства Мишель Бачелет.

В ООН напоминают, что международное гуманитарное право запрещает создание судов исключительно для осуждения военнопленных, и что умышленное лишение военнопленного права на справедливое и регулярное судебное разбирательство приравнивается к военному преступлению.

«Мы обеспокоены тем, что военнопленные, как правило, содержались без доступа к независимым наблюдателям, что подвергало их риску пыток с целью получения признания. Также были тревожные публичные заявления российских официальных лиц и членов связанных с ними вооруженных групп, называющих украинских военнопленных "военными преступниками", "нацистами" и "террористами", тем самым подрывая презумпцию невиновности», – сказано в сообщении.

УВКПЧ ООН призывает власти РФ предоставить независимым наблюдателям полный доступ ко всем лицам, задержанным Россией в связи с вооруженным конфликтом в Украине.

На этом фоне этого подразделение ООН обновило печальную статистику жертв среди мирного населения после вооруженного нападения ВС РФ.