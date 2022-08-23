Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призывает Россию допустить независимых наблюдателей до всех граждан Украины и иностранцев, которые попали в плен или были похищены после вооруженного нападения. На этом фоне число подтвержденных жертв среди мирного населения после начала войны Путина с Украиной составило 13 477.
ООН заявляет о незаконности «международного трибунала» в Мариуполе
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выражает обеспокоенность после сообщений о том, что РФ и связанные с ней боевики на Донбассе планируют судить украинских военнопленных в так называемом «международном трибунале» в Мариуполе.
«На фотографиях и видеозаписях, опубликованных в СМИ и в социальных сетях, видно, как в мариупольской филармонии строят металлические клетки, по-видимому, для удержания военнопленных во время судебного разбирательства», – сказано 23 августа в сообщении на сайте ведомства Мишель Бачелет.
В ООН напоминают, что международное гуманитарное право запрещает создание судов исключительно для осуждения военнопленных, и что умышленное лишение военнопленного права на справедливое и регулярное судебное разбирательство приравнивается к военному преступлению.
«Мы обеспокоены тем, что военнопленные, как правило, содержались без доступа к независимым наблюдателям, что подвергало их риску пыток с целью получения признания. Также были тревожные публичные заявления российских официальных лиц и членов связанных с ними вооруженных групп, называющих украинских военнопленных "военными преступниками", "нацистами" и "террористами", тем самым подрывая презумпцию невиновности», – сказано в сообщении.
УВКПЧ ООН призывает власти РФ предоставить независимым наблюдателям полный доступ ко всем лицам, задержанным Россией в связи с вооруженным конфликтом в Украине.
На этом фоне этого подразделение ООН обновило печальную статистику жертв среди мирного населения после вооруженного нападения ВС РФ.
«С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение РФ на Украину, по 21 августа 2022 года УВКПЧ зафиксировало 13 477 жертв среди гражданского населения в стране: 5 587 убитых и 7 890 раненых», – сказано в последней на данный момент сводке.
Среди убитых - 2161 мужчина, 1490 женщин, 149 девочек и 175 мальчиков, а также 38 детей и 1574 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди раненых - 1603 мужчины, 1190 женщин, 172 девочки и 236 мальчиков, а также 202 ребенка и 4487 взрослых, пол которых пока неизвестен.
Таким образом, с начала августа количество гражданских жертв выросло на 610 человек. Убитых стало больше на 186 человек, раненых на 424. За полгода войны только по официальным данным ООН погибли 364 ребенка. За три недели августа подтверждена смерть четверых несовершеннолетних.
УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.
«Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения», – уточняют правозащитники ООН.
Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что за полгода войны Украина потеряла погибшими около 9000 военнослужащих. Россия свои военные потери не раскрывает. Из открытых источников известны имена более 5700 российских военных, погибших во время этой войны. По данным директора ЦРУ, на конец июля ВС РФ потеряла около 15 тысяч военных убитыми и, возможно, в три раза больше ранеными.
Ранее в ООН подсчитали, что с момента российского вторжения в Украину 24 февраля покинуть свои дома была вынуждена почти треть 44-миллионного населения страны. Это крупнейший миграционный кризис с конца Второй мировой войны.
Война Путина с Украиной продолжается уже 181 день.