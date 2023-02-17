Херем о заявлениях Хельме: без внимания остается корень проблемы – лгущий политик

«Вынужден прокомментировать высказывания, сделанные мною и генерал-майором Вейко-Велло Пальмом в последние дни, поскольку меня обвинили во вмешательстве в политику. Подобные обвинения, во-первых, беспочвенны, а во-вторых, отвлекают внимание от основной проблемы», – начал глава Сил обороны в своем посте в соцсети Facebook.

«Мои заявления всегда были реакцией на ложные утверждения политиков, с помощью которых Силы обороны и наша обороноспособность очернялись, – уточнил он. – В этих ответах я никогда не обсуждал мировоззрения или позиции политиков в других сферах жизни. В своих заявлениях я сосредоточился на ложных заявлениях политика и ограничился ими. Я бы сделал это в отношении любой политической партии или в отношении заявлений представителей любой сферы жизни. То же самое касается Пальма. То, что реакция действующих военнослужащих касается политики, – это ситуация, создаваемая самим политиком».

«Можно ли было бы ответ на подобное заявление актера или предпринимателя считать "уходом в политику"? – возразил Херем, добавив, что, вероятно, нет. – В таком случае непонятно, почему политиков должен защищать запретом на их критику».

«Не заблуждающийся, а лгущий политик»