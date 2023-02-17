Генерал Мартин Херем, глава Сил обороны, дал объяснения в социальной сети, что, хотя и звучали заявления о том, будто бы он вмешивался в политику, комментируя заявления главы EKRE, из виду оказалась упущена суть проблемы: Мартин Хельме лжет.
Херем о заявлениях Хельме: без внимания остается корень проблемы – лгущий политик
«Вынужден прокомментировать высказывания, сделанные мною и генерал-майором Вейко-Велло Пальмом в последние дни, поскольку меня обвинили во вмешательстве в политику. Подобные обвинения, во-первых, беспочвенны, а во-вторых, отвлекают внимание от основной проблемы», – начал глава Сил обороны в своем посте в соцсети Facebook.
«Мои заявления всегда были реакцией на ложные утверждения политиков, с помощью которых Силы обороны и наша обороноспособность очернялись, – уточнил он. – В этих ответах я никогда не обсуждал мировоззрения или позиции политиков в других сферах жизни. В своих заявлениях я сосредоточился на ложных заявлениях политика и ограничился ими. Я бы сделал это в отношении любой политической партии или в отношении заявлений представителей любой сферы жизни. То же самое касается Пальма. То, что реакция действующих военнослужащих касается политики, – это ситуация, создаваемая самим политиком».
«Можно ли было бы ответ на подобное заявление актера или предпринимателя считать "уходом в политику"? – возразил Херем, добавив, что, вероятно, нет. – В таком случае непонятно, почему политиков должен защищать запретом на их критику».
«Не заблуждающийся, а лгущий политик»
«Печально, однако, то, что критики и, на самом деле, многие сторонники делают акцент на праве действующих военнослужащих на публичный ответ, но упускают из виду источник проблемы – лгущий политик. Не заблуждающийся, а лгущий политик. И в этом случае политик, скорее всего, знал, что факты не такие, как он их преподносит, но все же сделал это. По меньшей мере можно было бы хотя бы дождаться ответов на свой отправленный запрос, а затем изложить свою точку зрения. И этого тоже сделано не было. Хотя и прошлом ответы на такие запросы информации не имели особого влияния. И как показывает интервью политика – он считает Силы обороны лжецами», – написал Херем.
Поэтому, по словам Херема, Силы обороны не вмешиваются в политику, а исправляют представленные общественности ложные факты: «Однако критикам следовало бы обратить внимание на проблему, а не на последствия».
«Еще раз укажу на проблему. Цитирую интервью Postimees: "Мартин Хельме: Наше правительство лишило Эстонию тяжелого вооружения"», – привел пример глава Сил обороны.
«За год мы отдали три четверти нашей артиллерии. Из тех, которые были нашими боеспособными частями непосредственно перед началом [украинской] войны – у нас было четыре артиллерийских подразделения, правильный термин, наверное, гаубицы, будь то самоходные или буксируемые, не важно – осталось одно. Замену им мы получим через два-три года», – перечислил заявления Херем Хельме.
Он также процитировал заявление Хельме о том, что противовоздушная оборона не входит в число приоритетов командующего Силами обороны. «Старая тема, которую господин Хельме любит представлять со своей точки зрения», – считает Херем.
«Вообще-то, несколько лет назад EKRE предложила Силам обороны закупить конкретное противовоздушное и противокорабельное вооружение у конкретного посредника за 300 миллионов долларов. Предложенная сумма означала только цену покупки. В нее не включены расходы на техническое обслуживание. На самом деле было даже непонятно, сколько боеприпасов можно было приобрести за эти деньги», – вспоминал Херем, по словам которого, стоит помнить, что в то же самое время тогдашний министр финансов хотел сократить расходы на содержание Сил обороны на 50 миллионов.
«В то время Силы обороны хотели закупить на эти 300 миллионов противокорабельное вооружение и ПВО малой дальности, но политики EKRE с этим не согласились. А в список потребностей Сил обороны, представленный тогда министру финансов, были включены средства ПВО средней дальности, но столько денег давать не захотели. Конечно, желаемые закупки уже не обязательно были бы связаны с тем самым посредником или системой вооружения», – пояснил он.
Херем также сослался на цитату Хельме о том, что «есть некоторые военнослужащие, на рукаве которых больше не цвета Эстонии, а цвета Украины».
«Я не знаю ни одного военнослужащего, который вместо цветов эстонского флага носил бы цвета Украины. Это, к тому же, и не допускается. Эмблема поддержки Украины разрешена, но не обязательна. Это регламентируется приказом руководителя Сил обороны», – отреагировал на заявление политика глава Сил обороны.
В целом, согласно оценке Херема, это клевета, основанная на лжи. «И не в первый раз. Помимо обвинений во вмешательстве в политику, меня также критиковали за выбор слов. Хочу подчеркнуть, что я озвучил только то, что наши предки использовали в прошлом для описания лжи», – сказал глава Сил обороны, приведя, например, эквиваленты из базового словаря эстонских фразеологизмов.
«Жители прихода Хельме использовали поговорку, в которой сравнивали ложь с собачьими экскрементами. Можно использовать и другие описания. Возможно, ложь политика можно было охарактеризовать с помощью пословицы прихода Козе, гласящей, что "у лжи короткие ноги", что действительно гораздо точнее», - утверждает Херем.