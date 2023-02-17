Яна Тоом – Рийне Солман: вы лично – риск безопасности Эстонии

Немцы почти не говорили по-чешски, что, видимо, сильно беспокоило чешских националистов («надо покончить, наконец, с сегрегацией» и пр.) Так что Прага повела себя решительно. В немецкие районы прислали чехов-администраторов и чехов-полицейских, которые не говорили на немецком – и требовали, чтобы немцы с ними говорили по-чешски. В школах (куда ходили исключительно немцы) и в общественных местах жестко насаждали чешский язык...

Правда, до прямого отъема прав дело не дошло, но прижали судетских немцев сильно. И я готова биться об заклад, что чешские Сеэдеры и Лукасы, Калласы и Солманы вели те же самые разговоры: мол, эти немцы – носители имперского менталитета, а Германия под боком, вооружается, там диктатура, то есть, выходит, немцы – это прямая угроза нашей безопасности. Поэтому надо их всяческих гнобить и заодно эстонизировать. Простите, чехизировать! Тогда они поймут, что такое демократия. Но не сразу – лет через тридцать-сорок. А пока – под ноготь.

И министры наверняка писали в газетах: «Чтобы исключить возможность того, что Германия дестабилизирует ситуацию в Чехии, нужно обеспечить связь Судетов с остальной Чехией, в том числе привить чешские интересы и язык, что также приведет к экономическому развитию и благополучию региона...»