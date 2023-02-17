Читала я с утра мнение министра госуправления (и второго лица партии «Отечество») Рийны Солман о неправильных, недостойных демократии русских Ида-Вирумаа – и в голове вертелась концовка песни Мефистофеля из «Фауста»: «А мы блоху – под ноготь, и кончен разговор!..»
Яна Тоом – Рийне Солман: вы лично – риск безопасности Эстонии
Если верить Солман, на Северо-Востоке у нас живут какие-то просто унтерменши. Позволять им голосовать нельзя – это угроза безопасности и прогрессу нашей страны (Солман имеет в виду только граждан РФ – прим.ред.). Они – абсолютные чужаки, «живут на основе иного образа жизни и менталитета», у них «укоренился другой менталитет власти». Те, кого они выбирают, «несут известный настрой, несут известный месседж» – гадкий настрой и гадкий месседж! Про демократию они поймут что-то «через десятилетия», так что надо отнять у них права местного самоуправления – чтобы государство быстро, невзирая на этих копошащихся под ногами местных, превратило Ида-Виру в цветник демократии.
Под ноготь!
Интересно, слышала ли Солман про судетских немцев – тех самых, «защиту» которых Гитлер использовал как предлог для вторжения в Чехословакию? История это совсем не черно-белая. То, что для Гитлера было предлогом, для судетских немцев было самой настоящей дискриминацией со стороны чехословацких властей. Как и русские Северо-Востока, судетские немцы были меньшинством в стране, но абсолютным большинством в своем регионе.
Там жило и сколько-то чехов, и у немцев с чехами были, как сказали бы наши радетели за демократию, параллельные системы образования: немецкие дети ходили в свои школы. И экономическая ситуация похожа: в Судетах в 1930-е годы была самая большая безработица в стране – без работы сидел каждый третий (а в других регионах Чехословакии – каждый пятый).
Немцы почти не говорили по-чешски, что, видимо, сильно беспокоило чешских националистов («надо покончить, наконец, с сегрегацией» и пр.) Так что Прага повела себя решительно. В немецкие районы прислали чехов-администраторов и чехов-полицейских, которые не говорили на немецком – и требовали, чтобы немцы с ними говорили по-чешски. В школах (куда ходили исключительно немцы) и в общественных местах жестко насаждали чешский язык...
Правда, до прямого отъема прав дело не дошло, но прижали судетских немцев сильно. И я готова биться об заклад, что чешские Сеэдеры и Лукасы, Калласы и Солманы вели те же самые разговоры: мол, эти немцы – носители имперского менталитета, а Германия под боком, вооружается, там диктатура, то есть, выходит, немцы – это прямая угроза нашей безопасности. Поэтому надо их всяческих гнобить и заодно эстонизировать. Простите, чехизировать! Тогда они поймут, что такое демократия. Но не сразу – лет через тридцать-сорок. А пока – под ноготь.
И министры наверняка писали в газетах: «Чтобы исключить возможность того, что Германия дестабилизирует ситуацию в Чехии, нужно обеспечить связь Судетов с остальной Чехией, в том числе привить чешские интересы и язык, что также приведет к экономическому развитию и благополучию региона...»
Каков был результат дискриминации судетских немцев? Укрепилась чешская национальная безопасность? Ничуть не бывало. Когда вы дискриминируете людей, они начинают вас ненавидеть – и любить того, кто обещает им защиту. Чехословакия упорно толкала своих немцев в объятия Гитлера. И дотолкалась: нацистские настроения в регионе росли как на дрожжах. Глядя на такие дела, Гитлер решил, что можно и ставить ультиматумы, и вводить войска. Дальнейшее – общеизвестно.
Наше теперешнее правительство с маниакальным упорством толкает Ида-Виру в объятия Путина. Обстоятельства другие, да, уже идет война в Украине. Только рьяных реформистов и отечественников это не оправдывает.
Лицемерие зашкаливает: под предлогом, что русские Ида-Виру (якобы) не принимают демократии, Солман сама готова наплевать именно на демократию – на власть народа. Она уверена, что Северо-Восток «выбирает в местные самоуправления своих представителей, которые несут известный настрой, несут известный месседж, представляют интересы известных целевых групп, которые живут в Эстонии, но не обязательно знают местную конституцию».
А сама Солман конституцию вообще открывала? Я так понимаю, что ни в жизни, – в противном случае госпожа министр узнала бы много для себя интересного. Смотрите, какие чудеса есть в нашей конституции:
Статья 12. Перед законом все равны. Никто не может быть подвергнут дискриминации из-за (...) политических или иных убеждений (...)
Статья 41. Каждый вправе хранить верность своим мнениям и убеждениям. Никого нельзя принуждать изменить их. (...)
Статья 42. Государственные учреждения, местные самоуправления и их должностные лица не вправе против воли гражданина Эстонии ни собирать, ни хранить сведения о его убеждениях.
То есть – любые рассуждения в духе «отнимем у них права из-за их убеждений» антиконституционны по сути своей.
И, кстати, как Солман намерена отбирать у самоуправлений «важную административную нагрузку»? По конституции все волости и города – единицы местного самоуправления, а компетенция самоуправлений – всех, в принципе, – определена Законом об организации местного самоуправления. Невозможно отобрать права отдельно только у Нарвской горуправы, например. Может, Нарву лишат статуса города?
Будь я любительницей теорий заговора, непременно спросила бы, на кого министр работает. Но в заговоры я не верю, а в злонамеренность и глупость – вполне. Поэтому спрошу по-другому: какие еще цирковые номера для Европы и щедрые подарки для Путина припасены у наших министров в рукаве?