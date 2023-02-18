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Фото ⟩ К эстонской полиции присоединился милый коллега из Австрии

rus.postimees.ee
К эстонской полиции присоединился милый коллега из Австрии
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Фото: Пыхьяская префектура

Пыхьяская префектура поделилась в соцсетях фотографией их нового четвероногого коллеги.

На прошлой неделе хозяин служебного пса, кинолог Леонид совершил долгое путешествие в Австрию и привез оттуда нового коллегу Пыхьяской префектуры - четвероногого друга Энди. На обратном пути в Эстонию Энди окончательно убедился, что это дружба на всю жизнь и он действительно со своим новым хозяином.

Дома Энди встретил другой служебный пес Леонида - Торан, который очень гордится своим новым другом.

О карьерных успехах Торана Postimees совсем недавно писал. Подробнее читайте здесь.

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