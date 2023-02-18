Фото ⟩ К эстонской полиции присоединился милый коллега из Австрии

На прошлой неделе хозяин служебного пса, кинолог Леонид совершил долгое путешествие в Австрию и привез оттуда нового коллегу Пыхьяской префектуры - четвероногого друга Энди. На обратном пути в Эстонию Энди окончательно убедился, что это дружба на всю жизнь и он действительно со своим новым хозяином.