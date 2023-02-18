Землетрясение в Турции и Сирии: жертв уже почти 50 тысяч

Некоторые сирийские города, расположенные на северо-западе страны превратились в руины. На кадрах, снятых с беспилотников, видны огромные разрушения в Джандарисе и Африне. Там землетрясение разрушило более 1250 зданий.

Около 5 тысяч человек в этих городах лишились жилья. Но и те, у кого оно осталось, напуганные новыми подземными толчками, ищут убежища во временном лагере, разбитом для пострадавших в Идлибе.

Сотрудники службы экстренного реагирования, которые руководили усилиями по спасению людей из-под завалов в контролируемых повстанцами районах, неоднократно заявляли, что полученная ими международная помощь и близко не соответствует огромным потребностям на истерзанной войной территории.

#جيش_إدلب_الحر

جانب من استجابة المكتب الخدمي بجيش إدلب الحر لمساعدة الأهالي في الشمال السوري بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة pic.twitter.com/3L47c6fNJF — جيش إدلب الحر (@free_idleb_army) February 14, 2023

В общей сложности в Сирии погибли 8,5 тысяч человек, в Турции, по последним данным, - почти 40 тысяч.

Турецкие власти в рамках расследования дел о рухнувших зданиях, которые были построены не по нормам, продолжают задержания подрядчиков и других причастных к нарушениям лиц.