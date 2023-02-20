В прошлом году Эстония закупила в два раза больше боеприпасов, чем за последние 30 лет в совокупности, пишет rus.err.
В 2022 году Эстония купила больше боеприпасов, чем за вместе взятые последние 30 лет
В 2022 году Силам обороны Эстонии было поставлено 400 гранатометов Carl-Gustav с боеприпасами на сумму 25 млн евро и шесть самоходных артустановок на сумму 18 млн евро, сообщила «Актуальная камера».
Эстония также получила штурмовые винтовки, наземные транспортные средства и связанную с ними технику, снаряжение военнослужащих, средства связи и воздушного наблюдения на сумму 83 млн евро.
Кроме того, в страну поступили боеприпасы большого и малого калибра еще на 100 миллионов евро, включая противотанковые средства и зенитные ракеты «Мистраль».
В субботу Postimees так же сообщал, что в ближайшем будущем Эстония приобретет большое количество барражирующих боеприпасов для воздушного нападения, чтобы значительно увеличить свои возможности ведения огня с закрытых позиций.
По словам министра обороны Ханно Певкура, это одна из крупнейших оборонных закупок в Эстонии, но указывать ее точную сумму нецелесообразно, так как закупка еще не завершена.