В 2022 году Силам обороны Эстонии было поставлено 400 гранатометов Carl-Gustav с боеприпасами на сумму 25 млн евро и шесть самоходных артустановок на сумму 18 млн евро, сообщила «Актуальная камера».

Эстония также получила штурмовые винтовки, наземные транспортные средства и связанную с ними технику, снаряжение военнослужащих, средства связи и воздушного наблюдения на сумму 83 млн евро.

Кроме того, в страну поступили боеприпасы большого и малого калибра еще на 100 миллионов евро, включая противотанковые средства и зенитные ракеты «Мистраль».

В субботу Postimees так же сообщал, что в ближайшем будущем Эстония приобретет большое количество барражирующих боеприпасов для воздушного нападения, чтобы значительно увеличить свои возможности ведения огня с закрытых позиций.