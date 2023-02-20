Один из лидеров российской несистемной оппозиции Алексей Навальный, несмотря на нахождение в тюрьме, подробно высказался о войне России с Украиной, годовщина которой будет в ближайшую пятницу.
Навальный заявил, что Крым – это Украина
Оппозиционер Алексей Навальный впервые публично заявил, что Крым – это Украина, а Россия должна вернуть Киеву все оккупированные территории. Программное заявление политика к годовщине войны опубликовано 20 февраля на его сайте.
«Какие границы у Украины? Такие же, как и у России, - международно признанные, определенные в 1991 году. Мы, Россия, их тоже тогда признали. Эти границы Россия должна признавать и сейчас. Тут нечего обсуждать. Почти все границы в мире случайны и вызывают чье-то недовольство. Но воевать за их изменение в XXI веке нельзя. Иначе мир погрузится в хаос», - заявил Навальный.
В 2014 году, уже после аннексии Крыма Путиным, Навальный заявил, что полуостров не будет возвращен Украине, даже если оппозиционер сумеет стать президентом РФ.
«Крым останется частью России и никогда в обозримом будущем не станет частью Украины, - говорил политик в эфире радиостанции «Эхо Москвы», - Крым - это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать?»
В 2015 году в интервью радио «Свобода» Навальный называл аннексию Крыма ситуацией, которая «принесет большой вред России». «Но проблему Крыма нельзя решить быстро», - подчеркивал Навальный тогда.
В 2017 году Навальный обещал в случае своего президентства провести на полуострове «честный референдум», который и определит его государственную принадлежность.
В 2019 году политик снова говорил о невозможно переигрывания сложившейся после 2014 года ситуации.
«Там есть два миллиона людей с российскими паспортами. То есть уже какой-то непонятный фарш. Этот фарш назад не провернешь. Поэтому не существует простого решения крымской проблемы», - говорил Навальный три года назад.
Сейчас оппозиционер, который отбывает длительный срок в российской тюрьме по сфабрикованным, по его и мнению его сторонников, делам, заявляет о необходимости расследования военных преступлений в сотрудничестве с международными институтами и поисках совместно с Украиной, США, Евросоюзом и Британией путей компенсации ущерба, нанесенного Украине.
«Например (после смены власти в России и окончания войны), отменив ограничения в отношении наших нефти и газа, но с направлением части дохода от экспорта углеводородов на компенсации», - предлагает Навальный.
«Мы на дне и чтобы всплыть, нам нужно оттолкнуться от него. Это будет и морально верно, и рационально, и выгодно», - говорит оппозиционер из тюрьмы.
Навальный обещает переход России к парламентской республике после ликвидации режима Путина и заявляет, что у россиян нет другого пути, кроме как «быть частью Европы и следовать европейскому пути развития».
До сих пор Навальный воздерживался от резких комментариев по развязанной Путиным войне. На это в интервью Rus.Postimees ранее обращал внимание политолог Федор Крашенинников.
«Навальный - правильный Ильич (ведет себя так же аккуратно в вопросах критики солдат России, как делал Ленин во время поражения царской России в Первой мировой войне – прим.ред.). Он человек, безусловно, с проевропейскими демократическими взглядами. Но он всегда понимал, что демократия - это не власть демократов. Ты не можешь прийти к власти на выборах, если ты кумир пяти процентов проевропейски настроенных радикальных либералов», - говорил Крашенинников в начале 2023 года.
Публикация программных тезисов Навального совпала с триумфальным шествием документального фильма Navalny по международным кинофестивалям. Лента, которая рассказывает о попытке убийства российского оппозиционера, только что получила гран-при премии Bafta. Фильм номинирован на премию «Оскар».