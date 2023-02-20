Навальный заявил, что Крым – это Украина

Оппозиционер Алексей Навальный впервые публично заявил, что Крым – это Украина, а Россия должна вернуть Киеву все оккупированные территории. Программное заявление политика к годовщине войны опубликовано 20 февраля на его сайте.

«Какие границы у Украины? Такие же, как и у России, - международно признанные, определенные в 1991 году. Мы, Россия, их тоже тогда признали. Эти границы Россия должна признавать и сейчас. Тут нечего обсуждать. Почти все границы в мире случайны и вызывают чье-то недовольство. Но воевать за их изменение в XXI веке нельзя. Иначе мир погрузится в хаос», - заявил Навальный.

В 2014 году, уже после аннексии Крыма Путиным, Навальный заявил, что полуостров не будет возвращен Украине, даже если оппозиционер сумеет стать президентом РФ.

«Крым останется частью России и никогда в обозримом будущем не станет частью Украины, - говорил политик в эфире радиостанции «Эхо Москвы», - Крым - это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать?»

В 2015 году в интервью радио «Свобода» Навальный называл аннексию Крыма ситуацией, которая «принесет большой вред России». «Но проблему Крыма нельзя решить быстро», - подчеркивал Навальный тогда.

В 2017 году Навальный обещал в случае своего президентства провести на полуострове «честный референдум», который и определит его государственную принадлежность.

В 2019 году политик снова говорил о невозможно переигрывания сложившейся после 2014 года ситуации.