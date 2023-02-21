Владимир Путин готовится выступить в Москве с неким посланием. Уже завтра обе палаты российского парламента собераются на внеочередные заседания. Многие опасаются новых решений хозяина Кремля. Некоторые эксперты ждут популизма с раздачей подачек населению и фактический старт предвыборной президентской кампании 2024 года. Опрошенные Rus.Postimees политологи оценили влияние вчерашнего визита президента США Байдена на то, что мы услышим в ближайшее время из Москвы.
Политологи ⟩ Чего ждать от речи Путина после Байдена в Киеве
Политолог, Федор Крашенинников сказал Rus.Postimees, что визит Байдена в Киев повлияет на речь Путина, но последнее слово все равно останется за президентом США, которые выскажется после в Варшаве.
Не думаю, что поездка Байдена очень удивительна, учитывая, с какой энергичностью США с самого начала поддерживают Украину, демонстрируют Киеву свое приятие. Совсем недавно был триумфальный визит Зеленского в США. Поэтому в визите президента США в Украину 20 февраля я не вижу ничего. Это логично. Что же касается последствий. По большому счету ничего нового не случилось, кроме того, что Байден еще раз продемонстрировал Путину, что США будут поддерживать Украину и дальше. Вашингтон не скрывает этого и не собирается менять курс. Единственное очевидное, что можно отметить по итогам этого визита.
Действительно, Байден сделал это накануне речи Путина 21 февраля. Но Байден тоже еще будет сегодня выступать. Поэтому рано подводить итог всем этим политико-дипломатическим мероприятиям. После выступления Путина в Москве ведь снова будет выступление Байдена в Польше. Мы в начале этой увлекательной комбинации. Не знаем пока, что скажет Путин. Не знаем, что на это ответит Байден. Поэтому пока Байден лишь испортил Путину его игру. Теперь Путину придется как-то реагировать на появление Байдена в Киеве вчера, на что кремль явно не рассчитывал. Это заставит Путина скорректировать выступление во вторник. Не думаю, что в лучшую сторону. Скорее всего можно ждать усиления агрессивной риторики. Но потом Байден скажет свои слова в Варшаве. Мы наблюдаем не сдерживание. Байден приехал лично в Киев и заявил о расширении программы военной поддержки. Конечно, это усиление и углубление конфронтации. И это вполне ожидаемо.
Что же касается реакции пропаганды РФ на приезд Байдена и реплик о том, что старик «союзник Москвы в благородном деле ликвидации европейского военного и экономического потенциала», то это попытки сделать хорошую мину при плохой игре. Обсуждать это все не хочу. Бессмысленные наборы слов. Реакция пропаганды РФ о том, что визит Байдена это не «пощечина Путина», который дальше Ростова не смеет носа сунуть, это лишь про внутреннее соревнование, кто более убедительно объяснит «почему от визита Байдена в Киев нам только лучше». У них вся работа на этом строится. Что бы ни происходило ищут варианты, чтобы объяснить населению, как «Путин опять всех переиграл». Но чем дальше, тем комичнее это выглядит. Потому что единственным ответом Путина на визит Байдена в Киев мог бы стать визит Путина на передовую, или хотя бы в Донецк, в Мелитополь, в Мариуполь. Хоть куда-нибудь туда (еще в ноябре 2022 года Дмитрий Песков заверял, что путин приедет на Донбасс, но когда точно никто не знает - прим.ред.). Но Путин на такое не способен. Не говоря уже о том, что он даже в Крым не ездит. Остается зубоскальство.
Политолог Аббас Галлямов допускает, что ответом Путина на визит Байдена могла бы стать интенсификация войны, но в это сложно поверить с учетом тех потерь, которые уже понесла Россия и тех ресурсов, которые у нее остаются.
Визит Байдена в Киев - это демонстрация решительного настроя Запада. Сигнал, отправленный России, что ей не стоит рассчитывать на скорое уменьшение масштабов западной поддержки Украины.
До сих пор путинская стратегия всегда сводилась к тому, что в ситуации близящегося столкновения он начинал активно сигналить и жать на газ. Расчёт был на то, что противник окажется более благоразумным и отвернёт.
Это могло не сработать в ситуации конфликта с каким-нибудь Эрдоганом и тогда Путин в последний момент отворачивал сам, но в случае с западными политиками обычно приносило успех. Экстремизм в цивилизованном мире давно не в моде и политики стараются не рисковать благополучием своих избирателей просто ради того, чтобы выглядеть круто.
Вчера коса нашла на камень. Решив, что пришло время напомнить российскому президенту, кто в доме хозяин, Байден просигналил и выехал первым. И тут отворачивать пришлось уже Путину.
Выглядел последний вчера достаточно бледно - как раз потому, что все привыкли к обратному. Впрочем, это в любом случае был не нокаут, и в другой ситуации происшедшее можно было бы попробовать проигнорировать. Повестка сейчас меняется быстро и через три-четыре дня всё бы подзабылось.
Проблема в том, что сегодня послание. Этот жанр предполагает ответы на все имеющиеся вопросы, а что сегодня может быть актуальнее вчерашнего? Сегодня - пока рана ещё саднит - отсутствие ответа на вчерашнюю эскападу Байдена бросится в глаза. Тогда разочарование «братвы» неизбежно.
Значит, Путину надо снова нажимать на педаль газа. Объявлять полноценную войну, например. Проблема в том, что эскалация нужна не только на словах, но и на деле. Вслед за объявлением войны нужны какие-то действия, а вот готова ли к ним армия?
Впрочем, люди там пока есть, а значит положить ещё пару десятков тысяч в бессмысленных атаках вполне возможно. Это ведь совсем небольшая цена за спасение лица. Да и вообще, ради чего ещё нужны подданные, как не для подвигов во имя славы императора?
«Тысячи должны погибнуть, чтобы цезарь мог доказать своё величие».
P.S. Выступление Путина ожидается после 11:00.