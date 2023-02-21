Политологи ⟩ Чего ждать от речи Путина после Байдена в Киеве

Что же касается реакции пропаганды РФ на приезд Байдена и реплик о том, что старик «союзник Москвы в благородном деле ликвидации европейского военного и экономического потенциала», то это попытки сделать хорошую мину при плохой игре. Обсуждать это все не хочу. Бессмысленные наборы слов. Реакция пропаганды РФ о том, что визит Байдена это не «пощечина Путина», который дальше Ростова не смеет носа сунуть, это лишь про внутреннее соревнование, кто более убедительно объяснит «почему от визита Байдена в Киев нам только лучше». У них вся работа на этом строится. Что бы ни происходило ищут варианты, чтобы объяснить населению, как «Путин опять всех переиграл». Но чем дальше, тем комичнее это выглядит. Потому что единственным ответом Путина на визит Байдена в Киев мог бы стать визит Путина на передовую, или хотя бы в Донецк, в Мелитополь, в Мариуполь. Хоть куда-нибудь туда (еще в ноябре 2022 года Дмитрий Песков заверял, что путин приедет на Донбасс, но когда точно никто не знает - прим.ред.). Но Путин на такое не способен. Не говоря уже о том, что он даже в Крым не ездит. Остается зубоскальство.