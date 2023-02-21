Политологи ⟩ Чего ждать от речи Путина после визита Байдена в Киев

Не думаю, что поездка Байдена должна сильно удивлять, учитывая, с какой энергичностью США с самого начала поддерживают Украину, демонстрируют Киеву свое приятие. Совсем недавно состоялся триумфальный визит Зеленского в США. Поэтому в визите президента США в Украину 20 февраля я не вижу ничего удивительного. Это логично. Что же касается последствий... По большому счету ничего нового не случилось, кроме того, что Байден еще раз продемонстрировал Путину, что США будут поддерживать Украину и дальше. Вашингтон не скрывает этого и не собирается менять курс. Единственное очевидное, что можно отметить по итогам этого визита.

Действительно, Байден приехал в Киев накануне речи Путина 21 февраля. Но Байден тоже еще будет сегодня выступать. Поэтому рано подводить итог всем этим политико-дипломатическим мероприятиям. После выступления Путина в Москве ведь снова будет выступление Байдена в Польше. Мы в начале этой увлекательной комбинации. Не знаем пока, что скажет Путин. Не знаем, что на это ответит Байден. Поэтому пока Байден лишь испортил Путину его игру. Теперь Путину придется как-то реагировать на появление Байдена в Киеве вчера, на что Кремль явно не рассчитывал. Это заставит Путина скорректировать выступление во вторник. Не думаю, что в лучшую сторону. Скорее всего можно ждать усиления агрессивной риторики. Но потом Байден скажет свое слово в Варшаве. Мы наблюдаем не сдерживание. Байден приехал в Киев лично и заявил о расширении программы военной поддержки. Конечно, это усиление и углубление конфронтации. И это вполне ожидаемо.