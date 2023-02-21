Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Путин, год назад развязавший войну в Украине, впервые с 2021 года обратился с посланием к Федеральному собранию. Сегодняшнее послание длилось около 1 часа 50 минут, длиннее было только его выступление в 2018 году — тогда оно заняло 1 час 55 минут.
Послание Путина: Россия готова провести ядерные испытания
«Я выступаю в период кардинальных, необратимых перемен во всем мире», - первым делом пообещал Путин. Сначала он снова прочел лекцию о своем видении истории: о том, что США и НАТО заранее «осваивали театр будущих военных действий» а Европе. Путин по-прежнему уверен в том, что Россия была «открыта к диалогу», но «в ответ получала лицемерную реакцию».
О военных действиях на украинских фронтах Путин сообщил: «Мы шаг за шагом будем выполнять поставленные перед нами задачи».
Путин сообщил, что в результате воин, которые США, по его мнению, развязали после 2003 года, погибло 900 тысяч человек.
«Те, кто стал на путь прямого предательства - понесет ответственность по-закону, - сказал Путин о россиянах, выступивших против войны и уехавших из страны. - Мы не будем сводить счеты с теми, кто отступился от Родины. Пусть они с этим живут. Главное, что граждане России дали им моральную оценку».
Путин предложил создать специальный государственный фонд, задача которого - оказывать адресную помощь семьям погибших и раненных в ходе «спецоперации». «Прошу регионы и правительство в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы, - дал указания Путин. - За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный социальный работник-координатор. Уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех субъектах федерации».
Также Путин заявил, что необходимо установить для всех участников войны регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже раза в полгода.
Путин сообщил, что уровень оснащения ядерных сил сдерживания сейчас составляет в России более 91%. «Мы должны выйти на такой же уровень по всем компонентам вооруженных сил», - поставил очередную задачу перел своими подчиненными Путин.
Также Путин подчеркнул, что отличившиеся военные кадры, офицеры и сержанты, должны «в приоритетном порядке выдвигаться на вышестоящие должности» и быть востребованы «на гражданке» на всех уровнях власти.
После российский президент перешел к экономическим вопросам, в очередной раз отметив, что российская экономика оказалась гораздо прочнее, чем ожидали на Западе. Путин сообщил, что по итогам 2022 года уровень ВВП России снизился на 2,1%: «хотя нам предрекали обвал, но российский бизнес перестроил логистику и сумел выдержать удар санкций».
Путин привел цифры, согласно которым до пандемии ковида уровень безработицы в России составлял 4,7%, а сейчас 3,7%. «Это исторический минимум», - сказал Владимир Путин. По его словам, спад был зафиксирован только во втором квартале 2022 года, уже в третьем и четвертом был рост: «Мы вышли на новый цикл роста экономики».
После этого Путин, как, впрочем, и все прошлые годы, вспомнил про газификацию. Он предложил продолжить программу бесплатной газификации и распространить ее на социальные объекты. «А для граждан такая программа будет действовать на постоянной основе», - сообщил Путин.
Кроме того, Путин предложил расширять «перспективные внешнеэкономические связи» и обратиться к сотрудничеству с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока. Также Россия будет развивать порты Черного и Азовского морей, заявил Путин, отметив, что нужно выстраивать логистические коридоры внутри страны.
Дальше российский лидер пообещал своим гражданам стимулировать приток их долгосрочных сбережений в сферу инвестиций: «При этом нужно гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления». В частности, Путин предложил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 млн рублей.
После экономики Путин перешел к связанным с ней юридическим вопросам. Он заявил, что нужен пересмотр законодательства в части смягчения экономических составов (преступлений). «Перегибать палку нельзя. Надо двигаться к декриминализации. Нужно ускорить процесс деоффшоризации экономики. Бизнес должен действовать в сфере российской юрисдикции», - сообщил он.
Путин уверен, что «никто из простых граждан страны не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, кто лишился дворцов и яхт за рубежом, а в разговорах на кухнях простые люди припомнили им и приватизацию 90-х и показную роскошь».
Все предстоящие выборы, включая выборы президента в 2024 году, состоятся в сроки - с соблюдением закона, - пообещал Путин.
Далее Путин обратился к тем, «кто родился и вырос на Донбассе», сообщив им, что они «должны быть главной опорой в работе по развитию этих регионов» и что Россия на них рассчитывает.
Он также сообщил, что материнский капитал, который выплачивается в России при рождении детей, распространится на так называемые ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонские области.
Путин пообещал россиянам, что минимальный размер оплаты труда вырастет в России на 18,5% и составит 19242 рубля (чуть больше 240 евро).
Внезапно Путин снова заговорил об отношениях с Западом. Он сообщил, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях: «Не выходит, а именно приостанавливает. Мы должны понять, на что претендует Франция и Великобритания. Как мы будем учитывать их арсеналы? А именно солидарный потенциал альянса. Не нужно всем врать. Строить из себя поборников мира и разрядки. Мы же знаем, что истекают сроки годности к боевому применению ядерных боеприпасов США. И там задумываются о новых испытаниях. Разрабатывают новое оружие. Если США проведут испытания, то и мы проведем».
Президент РФ Владимир Путин сегодня впервые с 2021 года обращается с посланием к Федеральному собранию. А уже завтра обе палаты российского парламента соберутся на внеочередные заседания.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил перед этой речью, что российский лидер, год назад развязавший войну в Украине, «уделит много внимания военной операции» в Украине и «поделится своим видением дальнейшего развития России».
Мнения политологов в ожидании этой речи разделились. Ряд экспертов ждет популизма с раздачей подачек населению и фактический старт предвыборной президентской кампании 2024 года. Однако буквально вчера в Киев лично приезжал президент США Джо Байден. Этот факт, считает политолог Федор Крашенинников, может заставить Путина скорректировать выступление, можно ждать усиления агрессивной риторики.
«Байден испортил Путину его игру. Теперь Путину придется как-то реагировать на появление Байдена в Киеве вчера, на что Кремль явно не рассчитывал. Но потом Байден скажет свои слова в Варшаве. Мы наблюдаем не сдерживание. Байден приехал лично в Киев и заявил о расширении программы военной поддержки. Конечно, это усиление и углубление конфронтации», - отметил политолог.