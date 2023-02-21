Послание Путина: Россия готова провести ядерные испытания

«Я выступаю в период кардинальных, необратимых перемен во всем мире», - первым делом пообещал Путин. Сначала он снова прочел лекцию о своем видении истории: о том, что США и НАТО заранее «осваивали театр будущих военных действий» а Европе. Путин по-прежнему уверен в том, что Россия была «открыта к диалогу», но «в ответ получала лицемерную реакцию».

О военных действиях на украинских фронтах Путин сообщил: «Мы шаг за шагом будем выполнять поставленные перед нами задачи».

Путин сообщил, что в результате воин, которые США, по его мнению, развязали после 2003 года, погибло 900 тысяч человек.

«Те, кто стал на путь прямого предательства - понесет ответственность по-закону, - сказал Путин о россиянах, выступивших против войны и уехавших из страны. - Мы не будем сводить счеты с теми, кто отступился от Родины. Пусть они с этим живут. Главное, что граждане России дали им моральную оценку».

Путин предложил создать специальный государственный фонд, задача которого - оказывать адресную помощь семьям погибших и раненных в ходе «спецоперации». «Прошу регионы и правительство в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы, - дал указания Путин. - За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный социальный работник-координатор. Уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех субъектах федерации».