Рийна Сольман – Яне Тоом: мы не спасемся от Гитлеров, Путиных и аль-Асадов, если будем покорными и безропотными

Если Яна Тоом хочет более европейского подхода, то Эстонии нужно следовать практике других европейских стран, согласно которой неграждане не могут участвовать в выборах. Даже в Латвии, с которой наша демографическая ситуация наиболее схожа, неграждане не могут голосовать даже на местных выборах.

Нет ничего недемократического в том, что гражданство сопровождается как определенными правами, так и обязанностями. И одним из основных прав, которыми обладают граждане, является право голоса. В настоящее время Эстония разрешает негражданам принимать участие в местном самоуправлении, что является исключением.

Ида-Вирумаа - Судеты в довоенной Чехословакии?

В пятницу, 17 февраля, на портале Rus.Postimees вышло мнение Яны Тоом, где она взяла на себя груз ответственности и не поленилась просветить меня и других эстонских политиков относительно исторического контекста. Вкратце, мудрость, которую мы должны наконец понять, состоит в том, что если бы правительство Чехословакии вело себя более снисходительно по отношению к судетским немцам перед Второй мировой войной, Гитлер, возможно, не оккупировал бы Чехословакию. Виновниками оккупации, по этой логике, были политики в Праге, а не безумный Гитлер в Берлине.