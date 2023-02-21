Старый лицемерный трюк политиков – чтобы понравиться русскоязычным избирателям, говорить на разных языках совершенно разные вещи. Красноречивая Яна Тоом особенно хорошо владеет этим искусством, считает министр госуправления Рийна Солман.
Рийна Сольман – Яне Тоом: мы не спасемся от Гитлеров, Путиных и аль-Асадов, если будем покорными и безропотными
Говоря по-английски в Европейском парламенте, она осуждает политику Эстонии в отношении гражданства. Однако в разговоре с Postimees она проводит параллель между Ида-Вирумаа и довоенной Судетской областью. Человек, который следит за эстоноязычными СМИ, может всего этого и не заметить, потому что на эстонском языке Яна Тоом в последнее время говорит в основном о профсоюзах.
Заедающая пластинка о гражданстве
На прошлой неделе, 13 февраля, в Европейском парламенте обсуждался пункт повестки дня о предоставлении гражданам ЕС возможности голосовать на выборах в других государствах-членах. Яна Тоом (Центристская партия) воспользовалась предоставленным ей временем для выступления и включила свою заедающую пластинку о том, что лица без гражданства должны иметь право голоса. Естественно, это сопровождалось заимствованными из хорошо отработанного инструментария кремлевской пропаганды обвинениями в том, что страны Балтии дискриминируют своих лиц без гражданства и поэтому не являются настоящими европейскими демократиями.
Рихо Террас («Отечество» - прим.ред.) в социальных сетях справедливо отметил, что Европейская комиссия уже дала оценку этому вопросу: в странах Балтии никто не подвергается преследованиям. В Эстонии нет запрета на то, чтобы каждый, кто обладает соответствующими критериями, подавал заявление на получение гражданства. Времени для этого было - целое поколение. Таким образом, лица без гражданства, живущие в Эстонии, сделали сознательный выбор не подавать на эстонское гражданство, потому что с серым паспортом легче ездить в Россию.
Если Яна Тоом хочет более европейского подхода, то Эстонии нужно следовать практике других европейских стран, согласно которой неграждане не могут участвовать в выборах. Даже в Латвии, с которой наша демографическая ситуация наиболее схожа, неграждане не могут голосовать даже на местных выборах.
Нет ничего недемократического в том, что гражданство сопровождается как определенными правами, так и обязанностями. И одним из основных прав, которыми обладают граждане, является право голоса. В настоящее время Эстония разрешает негражданам принимать участие в местном самоуправлении, что является исключением.
Ида-Вирумаа - Судеты в довоенной Чехословакии?
В пятницу, 17 февраля, на портале Rus.Postimees вышло мнение Яны Тоом, где она взяла на себя груз ответственности и не поленилась просветить меня и других эстонских политиков относительно исторического контекста. Вкратце, мудрость, которую мы должны наконец понять, состоит в том, что если бы правительство Чехословакии вело себя более снисходительно по отношению к судетским немцам перед Второй мировой войной, Гитлер, возможно, не оккупировал бы Чехословакию. Виновниками оккупации, по этой логике, были политики в Праге, а не безумный Гитлер в Берлине.
По словам Тоом, для того, чтобы с Эстонией не случилось ничего плохого, необходимо остановить такие процессы, как переход обучения на эстонский язык, создание эстоноязычной администрации в Ида-Вирумаа и, конечно же, не лишать граждан РФ права избирать местные органы власти. А если же путинская Россия захватит Эстонию, то, по логике Тоом, в этом будут виноваты слишком проэстонские политики в Таллинне, а не кровавый тиран из Москвы.
Однако причиной проблем в Ида-Вирумаа часто является нежелание делать трудные, но необходимые изменения. Если живущие здесь люди не захотели стать гражданами Эстонии за десятилетия после восстановления независимости, то очевидно, что это был их выбор. К сожалению, этот выбор был в значительной степени обусловлен теми же ценностями, которые обеспечили Владимиру Путину поддержку 94% избирателей среди граждан РФ, живущих в Эстонии, на президентских выборах 2018 года. Между прочим, это во много раз превысило его поддержку в России.
Если эти же граждане РФ являются решающим большинством при создании местного самоуправления, то понятно, почему началось обсуждение возведения «копии» перемещенного мемориала оккупантам, а также продолжают цепляться за названия улиц в честь солдат оккупационных войск, а на стенах по-прежнему красуются Ленин и Маркс. Такие муниципалитеты не могут решить реальные проблемы местного населения.
В русскоязычных СМИ Тоом фактически запугивает местью Путина, потому что сама она против того, чтобы государство принимало более активное участие в процессах Ида-Вирумаа. Она утверждает, что у всех местных органов власти должны быть одинаковые задачи. Однако ей хорошо известно, что на самом деле государство уже много лет вкладывается в улучшение местной системы образования, что раньше считалось обязанностью непосредственно самых местных органов власти. Помимо государственных гимназий, которые есть по всей Эстонии, именно в Ида-Вирумаа государство начало национализировать еще и школы, дающие среднее образование.
Было бы хорошо, если бы качество образования детей не зависело от горсобрания, раздираемого коррупционными скандалами и демонстрирующего свое нутро на фоне «красных» памятников. Я считаю, что качество жизни жителей Ида-Вирумаа - независимо от их родного языка и даже национальности - значительно улучшится, если государство аналогично вложится и в капитальный ремонт региональной сети детских садов, а также в улучшение социальной сферы и местной экономики.
В конечном итоге нам всем хотелось бы видеть процветающий, развивающийся и ориентированный на Эстонию регион Ида-Вирумаа, а не «ничейную землю» с искусственно заторможенным развитием на периферии двух миров.
Будущее нашей страны зависит от нашего же мужества и способности решать собственные проблемы, а не от надежды на то, что нам удастся спастись от гнева Гитлеров, Путиных или аль-Асадов, если мы будем покорными и безропотными. В Ида-Вирумаа нужно делать больше, а не меньше.