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Прямая трансляция ⟩ Президент Эстонии Алар Карис вручает государственные награды

Rus.Postimees
Президент Эстонии Алар Карис вручает государственные награды
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Сегодня, 21 февраля, государственные награды из рук президента Алара Кариса получат 167 человек. Среди них как местные жители, так и иностранцы.

«Перед Днем независимости Эстония своими наградами благодарит людей, работа и деятельность которых помогли сделать Эстонию лучше, более защищенной, дружелюбной и заботливой», – прокомментировал он.

«Государственные награды – это признание народа Эстонии и наших сторонников в зарубежных странах за самоотверженность, повседневную стойкость и отвагу. Всех их – представителей разных сфер жизни – объединяет целеустремленность в профессиональной или общественной деятельности. Все вместе они дают Эстонии силу и упорство, знания и предприимчивость, заботу и внимание», – добавил Карис.

Среди всех 167 лауреатов можно найти и несколько имен русскоязычных граждан. Например, награду получили: политик и журналист Виктория Ладынская-Кубитс, директор школы Наташа Кочергина, журналистка Юлия Балий, тренер по гимнастике Лариса Горбунова, гематолог Татьяна Плахова, капитан полиции Жанна Крещенко, полиграфист Иван Бухалко.

Также в списке можно найти дипломата Каймо Кууска, политика Индрека Саара, организатора гуманитарной помощи в Украину Йоханну-Марию Лехтме, гендиректора Спасательного департамента Куно Таммеару, журналиста Каарела Таранда и фотографа Postimees Эрика Прозеса.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

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