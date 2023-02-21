Прямая трансляция ⟩ Президент Эстонии Алар Карис вручает государственные награды

«Перед Днем независимости Эстония своими наградами благодарит людей, работа и деятельность которых помогли сделать Эстонию лучше, более защищенной, дружелюбной и заботливой», – прокомментировал он.

«Государственные награды – это признание народа Эстонии и наших сторонников в зарубежных странах за самоотверженность, повседневную стойкость и отвагу. Всех их – представителей разных сфер жизни – объединяет целеустремленность в профессиональной или общественной деятельности. Все вместе они дают Эстонии силу и упорство, знания и предприимчивость, заботу и внимание», – добавил Карис.

Среди всех 167 лауреатов можно найти и несколько имен русскоязычных граждан. Например, награду получили: политик и журналист Виктория Ладынская-Кубитс, директор школы Наташа Кочергина, журналистка Юлия Балий, тренер по гимнастике Лариса Горбунова, гематолог Татьяна Плахова, капитан полиции Жанна Крещенко, полиграфист Иван Бухалко.

Также в списке можно найти дипломата Каймо Кууска, политика Индрека Саара, организатора гуманитарной помощи в Украину Йоханну-Марию Лехтме, гендиректора Спасательного департамента Куно Таммеару, журналиста Каарела Таранда и фотографа Postimees Эрика Прозеса.