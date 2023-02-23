Галерея ⟩ Жаркая битва в горсобрании Нарвы: коалиция Катри Райк была на волоске от гибели

Предъявленный вотум недоверия Владимиру Жаворонкову был принят большинством голосов - его поддержали 18 депутатов, 12 были против.

Также на прошедшем заседании были выдвинуты вотумы недоверия и двум его заместителям Наталье Уваровой и Денису Ларченко, однако для отстранения заместителей главы муниципального законотворческого органа голосов не хватило.

«Оба заместителя остались на своих местах, а это значит, что работа продолжается. У нас есть два месяца на то, чтобы привести переговоры по поиску подходящей кандидатуры», - заявил Денис Ларченко.

По словам мэра Нарвы Катри Райк, очень тяжело наблюдать, как твой недавний соратник становится противником. «Несмотря на плохое настроение, нельзя опускать руки. Надо Заниматься делами города, решать проблемы людей. О какой либо модели коалиции сейчас говорить преждевременно, главное, что горсовет остается работать», - сказала Катри Райк.

Райк не скрывала своего настроения: «Это урок нам всем, и в политике бывает такое неприятное, что вчерашние соратники, на месте председателя горсобрания начинают вредить. У города множество вопросов, которые накопились из-за позиции Владимира Жаворнкова».

Отправленный в отставку с поста председателя горосбрания Нарвы Владимир Жаворонков заявил Rus.Postimees: «Какие тут могу быть комментарии. Центристы, как центристы»

Стоит отметить, что вотумы недоверия Денису Ларченко и Натальи Уваровой некоторые депутаты от Центристской партии не поддержали, в отличии от лишения полномочий самого Владимира Жаворонкова. Вотум недоверия Ларченко поддержали 13 депутатов, 17 были против, один не голосовал. За вотум недоверия Натальи Умаровой проголосовали 12 депутатов, 18 были против и один воздержался.

Владимир Жаворонков был председателем Нарвского горсобрания с января 2022 года.