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Фото ⟩ С днем рождения, Эстония! Годовщина республики началась с торжественного поднятия флага

rus.postimees.ee
С днем рождения, Эстония! Годовщина республики началась с торжественного поднятия флага
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Годовщина Эстонской Республики началась на рассвете с поднятия флагов по всей стране. В Таллинне на Тоомпеа флаг взвился над башней Длинный Герман в 7.33 утра.

С речью выступил спикер Рийгикогу Юри Ратас, слова благословения произнес архиепископ Эстонской Евангелическо-Лютеранской Урмас Вийльма, а манифест независимости прочитала студентка третьего курса Эстонской академии музыки и театра Хеле Палумаа.

В церемонии приняли участие хоры Эстонского общества мужского хорового пения и Таллиннский полицейский оркестр.

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