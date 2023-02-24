На торжественной церемонии поднятия государственного флага в годовщину независимости Эстонской Республики спикер Рийгикогу Юри Ратас отметил, что хотя 24 февраля и приобрело новое значение, мы никогда не позволим, чтобы наиболее важная для Эстонии знаменательная дата была отдана злу. В этот день мы празднуем и продолжим праздновать свободу.
Юри Ратас: мы не допустим, чтобы наиболее важная для Эстонии дата была отдана злу
На прошедшей в Губернаторском саду церемонии Ратас сказал, что год тому назад, за несколько часов до того, как в честь годовщины независимости Эстонской Республики мы подняли на башне «Длинный Герман» наш сине-черно-белый флаг, Россия начала вторжение в соседнее с ней государство – Украину.
«Путин развязал полномасштабную захватническую войну, аналога которой нет в двадцать первом веке. В тот день мы утратили надежду на то, что крупные войны в Европе навсегда останутся в прошлом», – сказал он.
По словам Ратаса, это был момент истины для каждого из нас: если падет Украина, та же участь может вновь постичь и другие государства и народы Европы. «Украина борется не только за свои государство, нацию и культуру. Она борется за наше общее существование. Сегодня мы совместно заявляем – Эстония и наши союзники будут поддерживать Украину до тех пор, пока Украина не одержит победу в этой войне», – сообщил спикер парламента.
По словам Ратаса, он лично, находясь в Украине, неоднократно был свидетелем стойкости, целеустремленности и готовности защищать свою страну, которые проявлял украинский народ. И, безусловно, благодарности, которую Украина испытывает по отношению к Эстонскому государству и народу за оказанную помощь.
«Мы тоже знаем, насколько важны друзья и союзники. 105 лет тому назад 24 февраля мы смогли создать наше государство и обеспечить его независимость, одержав победу в Освободительной войне, благодаря усилиям, помощи и жертвам народа Эстонии и наших союзников», – сказал он.
По словам Ратаса, значение 24 февраля навсегда изменилось и для нас. «Но я отказываюсь сдаваться и принимать, что самая значимая для Эстонской Республики дата отдана злу. 24 февраля не станет днем террора и страха. Этот день станет днем доброты, в который человечность и добросердечность одержали победу над попытками врага уничтожить и покорить себе других. Этот день станет днем храбрости, так как 24 февраля люди бесстрашно и самоотверженно выступили против превосходящего их по численности противника. Этот день станет днем единства, потому что события объединили всех, кто ценит свободу, человечность и право на жизнь и мир. Этот день станет днем справедливости, так как те, кто выпустил зло на свободу, понесут наказание», – сказал он.
Ратас добавил, что таковым является и останется наш день рождения – 24 февраля – для нас и будущих поколений по всему миру. «И эти ценности мы будем твердо защищать столько, сколько потребуется. 24 февраля – это день, когда мы празднуем и продолжим праздновать свободу», – сказал спикер Рийгикогу во время поднятия флага.
Слова благословения на торжественной церемонии поднятия флага в Губернаторском саду произнес архиепископ евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма. Манифест независимости Эстонской Республики прочла студент третьего курса XXXI выпуска школы сценического искусства Эстонской музыкальной и театральной академии Хеле Палумаа.
В исполнении хоров Общества мужской песни Эстонии и оркестра Таллиннской полиции прозвучали произведения «Eesti lipp» Энна Вырка на слова Мартина Липпа, «Hoia, Jumal, Eestit» Юхана Аавика на слова Александра Леопольда Раудкеппа, «Jää vabaks, Eesti meri» Виктора Константина Оксфорда и «Kodumaa» Раймунда Кулля на слова Михкеля Веске.
Галерею с церемонии поднятия флага смотрите ЗДЕСЬ.