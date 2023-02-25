Член Европарламента Андрус Ансип отметил, что ему понравилась речь президента Эстонии, которая прозвучала 24 февраля со сцены театра «Эстония».
ВИДЕО ⟩ Андрус Ансип: внучки были на параде, фотографировались с «Леопардом»
Андрус Ансип сравнил речь Алара Кариса с речами, которые в свое время звучали из уст Леннарта Мэри. Поддержал Андрус Ансип и слова президента Эстонии о том, что помогать Украине должен каждый, кто верит в свободу.
«В Украине не воюют за свою свободу, они воюют и за нашу свободу, – говорит Андрус Ансип. – Это грустно, что наш сосед Россия так поступает. Кажется, что те решения, которые они принимают, не может принимать разумный или трезвый человек. Но мы уже знаем из истории, что для империи нужна война. Империи – они разрушаются, когда нет войны. Можно сказать, что военнослужащие – будто без работы, когда нет войны. Это грустно, жалко, что такое случилось в 21 веке. Но это реальность, и мы должны жить в этой реальности».
Несмотря ни на что, жизнь продолжается, и Эстония 24 февраля отметила свой 105 день рождения. Андрус Ансип не только посетил президентский прием, но и побывал с детьми на параде: «Внучки сегодня были на параде, сфотографировались с «Леопардом», с «Хаймарсом», – говорит Андрус Ансип. – Мы можем себя чувствовать защищенными здесь, но все равно приходит тревожность. Не надо поддаваться этому. Как сказал наш спикер Юри Ратас, весь мир говорит сегодня о войне, но у нас это день свободы и независимости республики. Я уверен в том, что и в будущем 24 февраля будем праздновать свободу и независимость Эстонии».