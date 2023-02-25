ВИДЕО ⟩ Андрус Ансип: внучки были на параде, фотографировались с «Леопардом»

Андрус Ансип сравнил речь Алара Кариса с речами, которые в свое время звучали из уст Леннарта Мэри. Поддержал Андрус Ансип и слова президента Эстонии о том, что помогать Украине должен каждый, кто верит в свободу.

«В Украине не воюют за свою свободу, они воюют и за нашу свободу, – говорит Андрус Ансип. – Это грустно, что наш сосед Россия так поступает. Кажется, что те решения, которые они принимают, не может принимать разумный или трезвый человек. Но мы уже знаем из истории, что для империи нужна война. Империи – они разрушаются, когда нет войны. Можно сказать, что военнослужащие – будто без работы, когда нет войны. Это грустно, жалко, что такое случилось в 21 веке. Но это реальность, и мы должны жить в этой реальности».